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官媒稱各業紛用開源大模型 全民AI時代勢啟

【明報專訊】DeepSeek崛起引發業內熱議，官媒表示，連日來上市公司接入DeepSeek模型的公告刷屏（洗版），令人驚呼「所有上市公司都在接入DeepSeek」。這體現市場渴求低成本、高性能開源大模型。當各行各業的開發者在開源框架上搭建文本創作、智能客服、醫學影像診斷等時，新生態系統已應運而生。

舉例手機普及 稱關鍵平價

國務院主辦的《經濟日報》周日刊發文章〈全民AI時代是否已經到來？〉文章表示，過去兩年多，以OpenAI為代表的美國公司開啟並引領人工智能（AI）大模型投資熱潮，因不缺晶片和算力，主流思路是「愈大愈好」。這讓大模型能源消耗巨大，訓練成本驚人，帶來商業推廣難題：大模型投不起，小模型不好用。DeepSeek改變此一格局，其優化模型架構及訓練過程，達至「低成本」與「高性能」兼得。

同時，DeepSeek免費開源，顯示全部技術細節，更有助推動大模型技術從「奢侈品」轉為「日用品」。從技術進步角度看，低成本開源大模型開啟新賽道，AI的未來更值得期待。

文章稱，低成本是技術普及的基本要求，買得起才能讓千家萬戶使用。小汽車、個人電腦、手機普及皆如此，AI大概亦非例外。近年企業界和科技界已為降低大模型成本作出大量努力，DeepSeek模型正是其中的傑出成果，證明「此路可通」。

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