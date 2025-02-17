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DeepSeek助施政 多地為幹部開課 深圳龍崗政務系統結合AI 專家料「十五五」力推

【明報專訊】隨着中國人工智能（AI）DeepSeek快速崛起，鄭州、蘇州等地方政府在農曆新年後召開專題講座，邀請專家向領導幹部講解DeepSeek，運用人工智能輔助決策、分析解決問題，科學高效地推動工作。各地同時部署未來在政務系統接入使用DeepSeek等大模型，其中深圳龍崗區政務服務和數據管理局已開始運用DeepSeek-R1。有專家表示，政務應用與AI結合將成未來趨勢。

鄭州書記稱增個人能力

促全市黨員幹部學

據《鄭州日報》報道，鄭州上周六（15日）邀請清華大學元宇宙文化實驗室主任沈陽，就「AIGC（人工智能生成內容）與DeepSeek」向全體領導幹部做專題輔導。鄭州書記安偉在總結講話指出，要以AI技術提升個人能力，全市黨員幹部要學習、掌握DeepSeek等大模型的用法，運用AI輔助決策、分析解決問題，科學高效地推動工作，以「人腦+人工智能」加強個人能力、提高工作效率。

關注DeepSeek的不止鄭州。根據官方微信公眾號「蘇州先鋒」，蘇州市委組織部上周五（14日）舉辦以「從DeepSeek看人工智能產業發展」為主題的領導幹部講座，邀請IBM前全球高級副總裁王陽授課。

次日，蘇州市相城區委理論學習中心組，亦邀請中國自動駕駛公司Momenta首席執行官曹旭東、聯合創始人夏炎等企業代表和業界專家就「從DeepSeek看AI大模型的思考」做專題輔導報告。相城區融媒體中心表示，上述會議指出，全區上下要把握大勢、抓住機遇，主動作為、前瞻佈局，加快構建大模型賦能經濟社會發展的全景圖，努力推動產業衝出中低端，為蘇州建設「百模千景萬算」的「人工智能+」城市作出貢獻。

遼寧大連金普新區舉辦的DeepSeek專題培訓會規模更大。根據微信公眾號「金普新聞」，上周五的培訓會邀請AI專家厲敏和吳雲授課，吸引全區各部門主要負責人及500間企業派員參加。

穗莞部署用DeepSeek

多地宣布已將DeepSeek應用於政務系統。《南方日報》報道，深圳龍崗區數據管理局本月8日宣布在政務外網運用DeepSeek-R1全尺寸模型，向區內各部門開放，旨在推動AI成為政府工作助手。隨後廣州、東莞亦宣布運用DeepSeek大模型。另外，江西贛州市、呼和浩特市和江蘇無錫市亦宣布完成DeepSeek本地化部署。

「政務應用與人工智能結合，或將成為未來重要發展趨勢。」北京大學深圳研究院6G與人工智能課題組組長胡國慶指出，預計在「十五五」規劃期間，將會高度結合數碼政府規劃和AI大模型應用，通過將重複煩瑣的事務交AI處理，加強政務效率，相信是未來發展重要趨勢。

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