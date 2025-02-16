特稿：為內需護盤 小城經濟國家大事 「非遺過大年」激活人潮 持續釋動能成考驗

明報記者 王佩凡

休眠廿年民俗被喚醒 恢復人聲鼎沸

從小季有記憶起，北方家鄉的農曆新年好久沒有今年這麼熱鬧了。小時候騎在父親肩上看花燈，和踩高蹺的哥哥姐姐打招呼的記憶已經恍若隔世。「原本以為今年過年又是『只聞鞭炮聲、不見華燈上』，卻沒想到，沉寂了20多年的縣城，忽然就恢復了人聲鼎沸。」

春節期間，縣城內熱鬧非凡。從正月初一到元宵，每一天都有不一樣的活動，「春節民藝進城展演」更是20多年來的再現，數千表演者集合成78支表演隊伍、15個鄉鎮方隊進城。

小季的家鄉是河北辛集，舊稱束鹿，擁有一大批各級非遺項目，束鹿戰鼓（古代用於軍隊作戰助威和傳令）、秧歌、舞龍舞獅、跑驢（套上驢道具扮騎驢）等充滿鄉土氣息的民俗表演隊伍，延綿近3公里，千鼓雷動，氣勢磅礡如戰場，令現場喜慶氛圍不斷升溫。

公園裏，各種文藝、音樂、藝術演出，還有雜技、鄉鎮節目輪番上演。無人機燈光騷、打鐵花（北方流行的非遺民俗，擊打熔化鐵水產生焰火）、光影騷美輪美奐。火壺表演將燈會氛圍推向高潮，表演者手持火壺，上下翻飛，熊熊火焰騰空飛舞，火光和壺影相映，呈現出火樹銀花般的景象，觀眾們紛紛拿出手機定格。

僅正月初一當天，辛集燈會就接待11萬遊客，熱門表演之處，人多得完全走不動。

非遺激活文化細胞旅遊消費

2025年春節，類似情况在多個小城同步上演。蛇年春節是首個「非遺版」春節，各地縣城響應中央文旅部署，彷彿被激活了「文化細胞」，紛紛開展豐富多彩的民俗活動，打出「非遺」招牌。

北方是「冰雪+非遺」，哈爾濱冰雕融入滿族剪紙技藝，長白山景區推出薩滿文化主題雪屋，冰雪大世界遊客量按年增長50%。南方則主打「民俗+技藝」，廣東潮汕連續一個月的英歌舞巡演，吸引超百萬遊客圍睹「中華戰舞」；福建福州三坊七巷的閩劇表演場場爆滿，帶動當地旅遊收入增長120%。

經文化和旅遊部數據中心測算，春節假期8天，全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%；國內出遊總花費逾6770億元人民幣，增長7%。縣城「非遺文化年」活動成為文旅消費的「流量密碼」，至2月12日元宵節，各地舉辦400多場大型傳統年俗和非遺展示活動，吸引大量遊客前往小城旅遊，刺激當地餐飲、住宿、交通等消費提升。

消費已經是拉動中國經濟增長的「主引擎」。2024年，最終消費支出對經濟增長貢獻率為44.5%，拉動GDP增長2.2個百分點。

三四線城市成消費重要防線

事實上，縣域、鄉村去年以來已成為中國消費的重要防線。內地近年整體消費降級，大城市陷入價格戰，縣城卻因較低生活成本，住房、汽車等貸款支出負擔更輕。2024年上半年，一二線城市居民人均可支配收入增速為4.75%，三四線城市居民收入增速則達5.77%，也就是說，縣城居民荷包更有餘錢，消費市場顯現韌性。

另一方面，由於交通、物流、通訊的便利，大小城市之間的生活差異已漸漸消弭；一二線城市就業收縮，催生農民工、大學生返鄉潮，小城消費基礎壯大。

同時，縣城人口結構趨於年輕化，推動縣域消費結構的升級。在甘肅會寧，曾經的貧困縣，如今中高端餐飲行業發展火爆，春節期間人均150元的火鍋店每晚營業額超3萬元。在安徽宿州，喝咖啡成為返鄉青年帶來的新年俗，小紅書上「宿州精品咖啡館」相關筆記超56萬條。今個賀歲檔電影票房逾95億破紀錄，超過五成票房來自三四線城市。

返鄉青年推動縣城消費的品質和層次，連鎖品牌在縣城也更有競爭力，紛紛「下沉」爭奪市場，蜜雪冰城、肯德基「小鎮模式」、名創優品等品牌，利用縣城低租金、低人力成本來複製規模效應。

全國1472個縣的縣城、394個縣級市的城區常住人口近3億人，他們與4萬個鄉鎮及其轄下農村的人們，組成了縣域經濟龐大的消費群。已有權威諮詢機構預測，到2030年，中國有66%的個人消費增量都將來自縣城。

青年返鄉壯大規模 惟縣城階層固化

然而當前不少小城市，依然過分依賴「運動式」促消費，特別是利用「假日經濟效應」提振餐飲、零售、住宿等消費，導致縣城的經濟收入存在明顯的季節性波動，容易陷入「旺季繁榮、淡季蕭條」的困局。

同時，「縣城婆羅門」（網民借用印度婆羅門種姓對小地方經濟生態的戲稱）掌握着縣城經濟的發展命脈，通過家族傳承、早期創業成功或者在當地重要行業任職等方式，積累起財富和地位。他們在縣城的社交圈子廣泛，有一定影響力，導致了小地方相對的階層固化現象。

且近年來，不同地區的縣城經濟發展水平仍存在顯著差異。全國59個GDP「千億縣」，超過一半都來自長三角。

一二線城市是經濟火車頭，三四五線城市不僅為內需「護盤」，縣域經濟的發展也關乎國家長治久安。去年底中央經濟工作會議提出「要大力發展縣域經濟」，官媒稱，重點在於因地制宜，發展各具特色的縣域經濟。縣域經濟發展是一個漫長的更新過程，不斷創新發展思路並勇於實踐。如此，縣域才能成為持續釋放能量的寶藏。