明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

特稿：為內需護盤 小城經濟國家大事 「非遺過大年」激活人潮 持續釋動能成考驗

【明報專訊】千方百計促消費，是2025年內地經濟工作首項要務。在大城市消費疲軟之際，廣大縣城被視為「內需藍海」，開年一場席捲全國的「非遺過大年」運動，徹底把神州大地民俗激活，各地小城火爆程度數十年來首見。蛇年春節過去，人潮退卻，小城消費要走怎樣的道路，小城經濟走向何方，關乎國家發展大戰略。

明報記者 王佩凡

休眠廿年民俗被喚醒 恢復人聲鼎沸

從小季有記憶起，北方家鄉的農曆新年好久沒有今年這麼熱鬧了。小時候騎在父親肩上看花燈，和踩高蹺的哥哥姐姐打招呼的記憶已經恍若隔世。「原本以為今年過年又是『只聞鞭炮聲、不見華燈上』，卻沒想到，沉寂了20多年的縣城，忽然就恢復了人聲鼎沸。」

春節期間，縣城內熱鬧非凡。從正月初一到元宵，每一天都有不一樣的活動，「春節民藝進城展演」更是20多年來的再現，數千表演者集合成78支表演隊伍、15個鄉鎮方隊進城。

小季的家鄉是河北辛集，舊稱束鹿，擁有一大批各級非遺項目，束鹿戰鼓（古代用於軍隊作戰助威和傳令）、秧歌、舞龍舞獅、跑驢（套上驢道具扮騎驢）等充滿鄉土氣息的民俗表演隊伍，延綿近3公里，千鼓雷動，氣勢磅礡如戰場，令現場喜慶氛圍不斷升溫。

公園裏，各種文藝、音樂、藝術演出，還有雜技、鄉鎮節目輪番上演。無人機燈光騷、打鐵花（北方流行的非遺民俗，擊打熔化鐵水產生焰火）、光影騷美輪美奐。火壺表演將燈會氛圍推向高潮，表演者手持火壺，上下翻飛，熊熊火焰騰空飛舞，火光和壺影相映，呈現出火樹銀花般的景象，觀眾們紛紛拿出手機定格。

僅正月初一當天，辛集燈會就接待11萬遊客，熱門表演之處，人多得完全走不動。

非遺激活文化細胞旅遊消費

2025年春節，類似情况在多個小城同步上演。蛇年春節是首個「非遺版」春節，各地縣城響應中央文旅部署，彷彿被激活了「文化細胞」，紛紛開展豐富多彩的民俗活動，打出「非遺」招牌。

北方是「冰雪+非遺」，哈爾濱冰雕融入滿族剪紙技藝，長白山景區推出薩滿文化主題雪屋，冰雪大世界遊客量按年增長50%。南方則主打「民俗+技藝」，廣東潮汕連續一個月的英歌舞巡演，吸引超百萬遊客圍睹「中華戰舞」；福建福州三坊七巷的閩劇表演場場爆滿，帶動當地旅遊收入增長120%。

經文化和旅遊部數據中心測算，春節假期8天，全國國內出遊5.01億人次，按年增長5.9%；國內出遊總花費逾6770億元人民幣，增長7%。縣城「非遺文化年」活動成為文旅消費的「流量密碼」，至2月12日元宵節，各地舉辦400多場大型傳統年俗和非遺展示活動，吸引大量遊客前往小城旅遊，刺激當地餐飲、住宿、交通等消費提升。

消費已經是拉動中國經濟增長的「主引擎」。2024年，最終消費支出對經濟增長貢獻率為44.5%，拉動GDP增長2.2個百分點。

三四線城市成消費重要防線

事實上，縣域、鄉村去年以來已成為中國消費的重要防線。內地近年整體消費降級，大城市陷入價格戰，縣城卻因較低生活成本，住房、汽車等貸款支出負擔更輕。2024年上半年，一二線城市居民人均可支配收入增速為4.75%，三四線城市居民收入增速則達5.77%，也就是說，縣城居民荷包更有餘錢，消費市場顯現韌性。

另一方面，由於交通、物流、通訊的便利，大小城市之間的生活差異已漸漸消弭；一二線城市就業收縮，催生農民工、大學生返鄉潮，小城消費基礎壯大。

同時，縣城人口結構趨於年輕化，推動縣域消費結構的升級。在甘肅會寧，曾經的貧困縣，如今中高端餐飲行業發展火爆，春節期間人均150元的火鍋店每晚營業額超3萬元。在安徽宿州，喝咖啡成為返鄉青年帶來的新年俗，小紅書上「宿州精品咖啡館」相關筆記超56萬條。今個賀歲檔電影票房逾95億破紀錄，超過五成票房來自三四線城市。

返鄉青年推動縣城消費的品質和層次，連鎖品牌在縣城也更有競爭力，紛紛「下沉」爭奪市場，蜜雪冰城、肯德基「小鎮模式」、名創優品等品牌，利用縣城低租金、低人力成本來複製規模效應。

全國1472個縣的縣城、394個縣級市的城區常住人口近3億人，他們與4萬個鄉鎮及其轄下農村的人們，組成了縣域經濟龐大的消費群。已有權威諮詢機構預測，到2030年，中國有66%的個人消費增量都將來自縣城。

青年返鄉壯大規模 惟縣城階層固化

然而當前不少小城市，依然過分依賴「運動式」促消費，特別是利用「假日經濟效應」提振餐飲、零售、住宿等消費，導致縣城的經濟收入存在明顯的季節性波動，容易陷入「旺季繁榮、淡季蕭條」的困局。

同時，「縣城婆羅門」（網民借用印度婆羅門種姓對小地方經濟生態的戲稱）掌握着縣城經濟的發展命脈，通過家族傳承、早期創業成功或者在當地重要行業任職等方式，積累起財富和地位。他們在縣城的社交圈子廣泛，有一定影響力，導致了小地方相對的階層固化現象。

且近年來，不同地區的縣城經濟發展水平仍存在顯著差異。全國59個GDP「千億縣」，超過一半都來自長三角。

一二線城市是經濟火車頭，三四五線城市不僅為內需「護盤」，縣域經濟的發展也關乎國家長治久安。去年底中央經濟工作會議提出「要大力發展縣域經濟」，官媒稱，重點在於因地制宜，發展各具特色的縣域經濟。縣域經濟發展是一個漫長的更新過程，不斷創新發展思路並勇於實踐。如此，縣域才能成為持續釋放能量的寶藏。

上 / 下一篇新聞