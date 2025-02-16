哪吒熱潮帶動商機 髮箍滯銷品熱賣

在淘寶、京東等電商平台，《哪吒2》系列周邊商品一經上架便迅速售罄，可謂「一吒難求」。這股熱潮也為義烏商城的老闆帶來商機。「九派新聞」報道，在義烏商城經營生意的老闆王凱早早嗅到商機，因5年前《哪吒1》上映時就賣爆過「哪吒髮箍」，當時出貨量近80萬個，因此這次早早開發了相關產品，目前髮箍的預訂已超過20萬個。

在義烏國際商貿城官網上搜索「哪吒」，目前有一系列印有哪吒形象的書膜、玩具車、鑰匙扣等商品。其中，一款書膜的銷量高達21萬件。義烏商城一名文具店的老闆也稱，自己在《哪吒1》上映時生產了一批書膜（包書膠），當時滯銷了幾年，原本以為要報廢處理，沒想到今年開學前「一下子賣光了」。另一名玩具商家稱，只要是和哪吒有關的玩具銷量都在增長，「目前工廠正在加班加點地生產」。

《哪吒2》票房暫破112億

據網絡平台最新數據，《哪吒2》累計票房已突破112億元（人民幣，下同），逼近第十位《獅子王》（120億）；同時暫列全球動畫電影票房榜第二名，有望衝擊排名首位的《玩轉腦朋友2》（123億）。「貓眼專業」預測《哪吒2》總票房將達160億。