台灣勇鷹高教機失事墜海 機師跳傘獲救 同型機停飛調查

勇鷹失事位置距離岸邊僅5海里，許多民眾和作業漁船目睹飛機墜海發出巨響，機師跳傘落海，當時旁邊還有伴飛的勇鷹。消防、海巡、空軍展開搜救，約半小時後在附近作業一艘膠筏將機師救上膠筏，隨後由空軍黑鷹直升機吊掛送院。

軍方通報，少校訓練官林瑋當天執行基本航線投彈的飛行科目訓練，擔任長機（帶隊飛機）單人操作編號1130的雙座型高教機。飛機上午8時40分起飛後，雙引擎失效，林瑋跳傘逃生，僚機發現立即通報緊急救援。空軍尚未確認黑盒信號，將盡快定位和打撈。當地阿美族人表示沿海水流很亂，還有海溝。

2021年起交機 已交付41架

勇鷹為台灣「國機國造」代表，採用F124-200TW引擎由台美合資公司ITEC生產，2020年首飛，2021年開始交機空軍，規劃2026年前交機66架，目前已交付41架。

台灣三軍統帥賴清德昨在台中市探望新光三越百貨氣爆事故傷者後表示，慶幸勇鷹飛官獲救，並針對立法院刪除、凍結國防預算部分，希望能獲得補救，呼籲立院100％全力支持防務與外交。