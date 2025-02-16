拆局：「三大暴利行業」 資本盲目湧入競爭烈

食水深 全國牙科機構約15萬

在內地，牙科行業曾被喻為「三大暴利行業」之一，與白酒和眼鏡行業齊名。植牙和矯齒是牙科行業的兩大高利潤項目，撐起整個行業的半壁江山。過去植牙費用高昂，單顆牙的價格一般在8000到20,000元（人民幣，下同）之間。矯齒治療費用也相當可觀，隱形牙套的治療費用至少在2萬到3萬元，矯齒市場規模達到了百億級別。

福斯曼的創辦人徐志岩是一名創業老手，曾投資餐飲、健身房等領域。徐志岩並沒有牙科相關經驗，也剛好碰上兩個不利的大環境。一是福斯曼2019年創立不久就爆發新冠肺炎疫情，二是內地開始執行牙齒矯正、植牙材料集中採購，材料價格腰斬並且透明化，導致牙科行業牟利「水位」大減。

廣州一家牙科診所的投資人姜先生對《南方日報》稱，近年來，資本盲目湧入牙科行業，診所數量大增，無序擴張與競爭加劇，市場嚴重飽和，引發價格戰，壓縮利潤空間。加之一些連鎖機構的進口設備、高薪聘請醫生、房租和廣告支出等營運成本高，又過度依賴貸款擴張，導致資金鏈易斷裂。