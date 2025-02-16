知名連鎖牙科 福斯曼資金鏈斷停診 深圳醫生失聯成都員工討薪 創辦人：幾天內解決

《21世紀經濟報道》、《消費質量報》等報道，本月7日，廣州福斯曼門店患者收到了無法複診的消息，稱門店因單位長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒之門外。成都福斯曼也有患者在「問政四川」平台投訴稱，當地福斯曼診療服務完全中斷，2月10日收到福斯曼口腔員工的聲明，稱該機構長期欠薪導致員工罷工，單方面宣告停止營業。

緊接着，上海、成都、深圳、北京、武漢、西安等地的患者紛紛反映，福斯曼已倒閉，他們無法聯繫到主治醫生，覆診之路中斷。福斯曼在上海有5家門診，但已停業，漢中路店緊閉的大門上貼着「可能存在消費風險」的警方警示。

受影響患者料千人 焦急待轉診

員工在追討薪資，而患者則焦急等待退款和轉診方案落實。一名福斯曼患者說，自己佩戴的金屬牙套一側已出現鬆動，急需覆診。還有社交平台小紅書上的網民發帖，稱給自己和孩子一共交了近6萬元人民幣的治療費，孩子的治療去年秋天剛開始。根據患者溝通群的統計結果，廣州已有超過200名患者受到影響，全國受影響的患者人數可能超過千人。

福斯曼給患者提出解決方案，例如支付原訂單總額的5%至10%費用給新診所。然而大多數患者的核心訴求為維權追責，挽回經濟損失，以及確保後續治療質量。

福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩回應稱，資金缺口「差不多還有幾天就能收尾解決完了」，他又指原有患者安置等問題已經妥善地解決了90%。公開資料顯示，福斯曼口腔連鎖品牌專注牙齒隱形矯正，成立後發展迅速，主要業務覆蓋國內一二線城市。

國家出手整治 牙科業「大洗牌」

2023年下半年國家出手整治暴利牙科行業，2024年成為行業的「大洗牌」之年。業內人士估計，目前內地口腔診所倒閉率約為30%。例如2023年就有廣州某連鎖牙科品牌因資金鏈斷裂關停全部門店影響數千名患者，天津一家經營近十年的牙科診所老闆失聯，武漢九州牙管家口腔醫院突然停業，上海鼎植口腔多家門店突然歇業。2024年1月成都科瓦口腔倒閉，之後優貝口腔醫院多家分店倒閉，相關負責人跑路，維權人數眾多，遍佈全國多個城市。

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