台中爆炸案瓦斯防漏設備被關 查誤殺

台中消防局昨會同警方鑑證單位、天然氣公司進入大樓現場調查，中午時分有死者家屬到現場招魂。大批傳媒守候到傍晚時，突有大量碎玻璃從12樓外牆掉落，差點砸到記者。

消防稱與裝修有關 檢方暫未拘人

案件因百貨大樓的11樓、12樓氣爆，波及9至12樓。台灣消防署組長鄭志強稱，案發前20分鐘，有裝修人員聞到天然氣，並詢問開關閥位置；有施工方使用砂輪機切割天然氣體管，施工到東北側時發生爆炸，因此可以判斷裝修與爆炸有相關性。台中消防局長孫福佑說，12樓原先有設置天然氣防漏等消防設備，但案發後調查發現消防設備被關閉，錯誤進行施工標準作業程序。

台中檢方昨凌晨完成工人、百貨員工、欣中天然氣公司員工共16人複訊，暫時沒有扣留任何人。檢察官亦已會同法醫驗屍，並返回現場勘查，全案朝是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑事責任調查。

這次爆炸遇難者包括一對澳門夫婦（56歲鄧男、58歲盧女），新光三越兩名職員（34歲陳男、24歲林女）。傷者中有5人在深切治療部，來自澳門的2歲女童因嚴重腦傷開顱動手術，仍要依賴呼吸機，醫院昨指她昏迷指數3（最嚴重），未來一周是關鍵期，不建議立即送回澳門醫治。

2歲童開顱手術 暫不宜送返澳門

鄧男一家四代七口赴台旅遊，路經案發大樓外時剛好爆炸，遭雜物砸中，2死5傷。遇難的鄧男、盧女是2歲女童祖父母，其85歲曾祖母、24歲叔叔多處骨折，女童父母挫傷。澳門當局已派小組赴台，協調家屬抵台處理，並準備把死者遺體運回澳門。

事發時，民眾目睹兩名男路人輪流對澳門盧女施行心肺復蘇，旁邊一名女子協助拿輸液瓶，熱心舉動被網民稱讚。中央社報道，彰化基督教醫院蘇姓、郭姓急症護理師當時在大樓內，爆炸後看見外面一男一女倒臥地上，男子（鄧男）明顯死亡，因而對女子（盧女）心肺復蘇急救，郭姓護理師則向救護人員拿輸液瓶施打，同時還有一名白髮男子加入輪流心肺復蘇，直到救護人員接手處理。