國資委組新央企 整合國家級數據

在數碼時代，每一次點擊、每一個搜索紀錄都是有價值的數據。國務院早在2020年就明確將數據定義為，繼土地、勞動力、資本、技術之後的第五大生產要素。

探索商業化營運模式

接近國資委的消息人士透露，新成立的國家數據集團，將承擔起整合、營運和開發國家級數據資源的重任，涵蓋能源、交通、金融、醫療、工業等多個關鍵領域，推動數據資源的跨產業、跨區域流動與共享。該人士並明確表示，此次集團的組成並非簡單的資源堆砌，而是以「市場化、專業化」為導向，探索數據資源的商業化營運模式。

近幾年，地方層面已經有相關的探索，不過有地方數據集團人士反映，政府部門、企業和社會機構的數據分散在不同系統中，當他們試圖整合交通、醫療、教育等部門數據時，各部門數據系統獨立、標準不一，並且缺乏共享意願，整合進程十分緩慢。

報道指出，國家數據集團可以更好整合相關資源，並在地方經驗的基礎上升級，推動全國數據資源的整合與流通，推動市場規範化和規模化發展。

數據資產有補充財政潛力

事實上，在房地產不景氣、土地出讓收入下降後，中國政府也急需新的財政收入來源，補足財力缺口，而數據資產將有極大的潛力。中商產業研究院統計顯示，2024年中國數據要素市場規模達1662億元（人民幣，下同），2025年有望達到2042.9億元。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳去年10月發布《關於加速公共資料資源開發利用的意見》提到要規範公共數據授權運營，其中用於產業發展、行業發展的公共數據經營性產品和服務，「確需收費的，實行政府指導定價管理」。