明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

國資委組新央企 整合國家級數據

【明報專訊】國務院國資委正籌組名為「國家數據集團」的新央企，將整合各關鍵領域的國家級數據資源，推動數據資源跨行業流動和共享，探索商業化經營數據資源的模式。《經濟觀察報》前日披露有關消息時形容，成立國家數據集團，有望結束數據資源的分散化、碎片化問題，最大化發揮數據價值。

在數碼時代，每一次點擊、每一個搜索紀錄都是有價值的數據。國務院早在2020年就明確將數據定義為，繼土地、勞動力、資本、技術之後的第五大生產要素。

探索商業化營運模式

接近國資委的消息人士透露，新成立的國家數據集團，將承擔起整合、營運和開發國家級數據資源的重任，涵蓋能源、交通、金融、醫療、工業等多個關鍵領域，推動數據資源的跨產業、跨區域流動與共享。該人士並明確表示，此次集團的組成並非簡單的資源堆砌，而是以「市場化、專業化」為導向，探索數據資源的商業化營運模式。

近幾年，地方層面已經有相關的探索，不過有地方數據集團人士反映，政府部門、企業和社會機構的數據分散在不同系統中，當他們試圖整合交通、醫療、教育等部門數據時，各部門數據系統獨立、標準不一，並且缺乏共享意願，整合進程十分緩慢。

報道指出，國家數據集團可以更好整合相關資源，並在地方經驗的基礎上升級，推動全國數據資源的整合與流通，推動市場規範化和規模化發展。

數據資產有補充財政潛力

事實上，在房地產不景氣、土地出讓收入下降後，中國政府也急需新的財政收入來源，補足財力缺口，而數據資產將有極大的潛力。中商產業研究院統計顯示，2024年中國數據要素市場規模達1662億元（人民幣，下同），2025年有望達到2042.9億元。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳去年10月發布《關於加速公共資料資源開發利用的意見》提到要規範公共數據授權運營，其中用於產業發展、行業發展的公共數據經營性產品和服務，「確需收費的，實行政府指導定價管理」。

上 / 下一篇新聞