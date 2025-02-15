英工黨政府對華改弦易轍 低調處理來訪免招尤

英國智庫「地緣戰略委員會」中國政策研究員格蕾絲（Grace Theodoulou）對「美國之音」表示，「很明顯，英國政府正在為全面調整對華關係做準備」，但同時種種迹象顯示，英國政府並不想引起人們對這次訪問的關注，「甚至可能為此感到有些尷尬」。格蕾絲稱，英國政府沒有發布新聞稿只能證明，政府知道自己的所作所為會招致各方面的批評，「這並不會使工黨政府在與中國重新談判貿易關係時處於有利地位」。前保守黨議員丹尼爾（Daniel Kawczynski）認為，在英中間存在很多問題的情况下，「深化與中國的關係是不明智的」。

中國大使館外示威籲關注人權

王毅訪英當天，一些示威者聚集在中國駐英國大使館外抗議，包括湖南長沙的家庭教會成員、來自廣州的政治庇護申請人等，舉標語呼籲英國政府關注中國人權問題，並批評中國政府對異見人士的鎮壓。藏獨組織發布聲明，呼籲英國政府不要為了經濟利益忽視人權和國家安全。關注香港人權問題的組織香港監察（Hong Kong Watch）也呼籲英國政府促請中國「停止對在英港人的跨國鎮壓，釋放香港政治犯，並阻止中國在倫敦興建超級大使館」。

針對王毅到訪所引發的爭議和批評，英國外交、聯邦及發展事務部的發言人強調，英國政府將繼續「在可能的地方進行合作，在必要時進行競爭，在必須的時候提出挑戰」。