中英敲定下步交往合作路線圖 王毅：加強對話正確選擇 施紀賢盼建穩定互尊關係

這是10年來中國外長首次正式訪問英國，也是英國工黨政府去年上台後，中英之間最高級別的正式外交接觸。

英揆：也會在分歧問題坦率交涉

路透社報道，施紀賢在王毅與英國國安顧問鮑威爾會談期間短暫加入，並向王毅強調，他希望建立「穩定且相互尊重的中英關係」。施紀賢的發言人向媒體表示，首相「重申了英國政府維護穩定和定期與中國接觸的承諾，同時也會在分歧問題上坦率交涉」。據中國外交部網站，王毅表示中方願同英方落實好兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，深化拓展基礎設施、經貿投資、清潔能源等各領域合作，更好造福兩國人民。

王讚工黨政府理性務實對華

王毅還提到，近期中英財金對話取得豐碩成果，各層級交往相繼恢復，彰顯兩國務實合作巨大潛力，也充分印證工黨政府奉行理性務實對華政策符合國家和人民利益，順應時代發展潮流。王毅又指，中英要加強戰略溝通、增進理解互信，展現大國擔當，在應對氣候變化、人工智能、綠色發展等攸關人類未來的領域加強合作，為世界提供更多確定性和穩定性。施紀賢表示，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

王毅與鮑威爾會面時，雙方積極評價中英關係企穩向好勢頭和務實合作成果，一致同意加強戰略溝通，增進彼此了解，將堅持開放合作主基調，探索擴大共同利益，推動中英關係行穩致遠。

同林德偉舉行的第10次中英戰略對話，是中英時隔7年再次舉行戰略對話，中國外交部發言人郭嘉昆昨評價稱，表明了雙方積極落實領導人共識、持續推動雙邊關係企穩向好的積極意願。

戰略對話共識 多名大臣將訪華

新華社報道，王毅與林德偉會談時指出，中英加強對話合作是正確的選擇，兩國制度、歷史、文化不同，存在一些差異和分歧很正常，關鍵是樹立客觀理性認知，本着相互尊重態度，加強對話溝通。林德偉則表示，英中有必要加強戰略溝通，共促全球和平穩定；強調英方致力發展長期穩定、成熟、有力的對華關係，與中方加強高層交往，開展建設性對話和各領域務實合作。兩人亦談及烏克蘭危機，並就下一步雙邊交往的路線圖達成6項共識（見表）。

林德偉會後稱，他與王毅討論了國際安全、烏克蘭戰爭和中東局勢，也明確提出香港黎智英案、人權及中國對英國議員制裁等爭議性議題。

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