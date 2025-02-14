駐京周記：自製長龍倒賣籌碼 食店黃牛終被打擊

「美食荒漠」現大量「排隊王」

而神奇的是，在北京這樣一個必吃榜前幾位是肯德基、麥當勞、必勝客洋快餐的「美食荒漠」，卻誕生了大量「排隊王」。這些店前不僅大排長龍，還有很多倒賣籌碼的「黃牛」大肆叫賣。

日本迴轉壽司巨頭壽司郎在北京的首家門店，開設在西城區的西單大悅城商場內，去年8月21日正式開業。開業當天，上午11點半開門前已有大批顧客趕到，中午過後預計等待時間超過10小時。直到現在，壽司郎仍大排長隊。

烤匠烤魚就更不用提，是北京赫赫有名的排隊王，門外隊伍之長，每次都讓記者和朋友望而卻步。

合生匯店還沒到上午10點，即商場還沒開門，就已經有很多人在商場門前等第一波進場搶號。周六日的排隊情况就更加恐怖，經常是早上10點去，下午5、6點才能吃到。還有人在現場拿着號單叫賣，一個號碼少則幾十元（人民幣，下同），多的達300元。

食客們更是苦黃牛久矣。小紅書上很多筆記都在「避雷」該店，說排隊的基本都是黃牛，明目張膽在店前叫賣，重複取號，更說是商家為了「飢餓營銷」，打造品牌效應開連鎖店。實際進店吃過的人表示，比起為了飽口福，更像是旨在發朋友圈炫耀。

不過這次，這些黃牛們栽了跟頭，北京朝陽警方近日對烤匠吸引來的「號販」採取打擊行動，成功摧毀一「黃牛」團伙，行政拘留6人。

根據北京朝陽警方消息，黃牛團伙6人通過重複取號方式獲取餐廳排隊號碼，並在餐廳周邊以不同行為阻礙顧客，爾後以高價轉讓排隊號碼獲利，該行為已構成擾亂公共場所秩序。

隨後幾日，朝陽警方又連續抓獲2名零散賣號人員。烤匠品牌方對此回應稱深感歉意，並在發現之初即高度重視。烤匠又說，開業以來持續抵制黃牛，並積極配合警方打擊。

網友稱慶 飯店重用實力說話

網友們拍手稱慶，紛紛表示希望這次之後，北京這股投機取巧的黃牛之風能消散一些，也讓飯店回歸用實力而不是營銷說話。

駐京記者 王佩凡