台中消防料涉天然氣 供氣公司：事發前已拆表

12人漏夜複訊 3死者今驗屍

孫福佑對中央社表示，調查人員進入內部勘查，現場工作人員稱當時正在11樓及12樓做櫃位調整工作，爆炸起點在12樓，現場有進行切割及搬動動作。孫福佑指，現場沒有易爆物品，沒有粉塵爆炸；現場是使用欣中天然氣，但欣中公司聲明，已在前兩天將瓦斯表拆除。

至於發生原因，初步研判是天然氣爆炸，現場工人有向檢方說聞到「瓦斯味」。孫福佑說，初步勘驗會造成如此規模氣爆應是天然氣造成，桶裝天然氣爆炸無法造成如此狀况，是否因管線內殘留天然氣造成仍待釐清。

新光三越總經理：一定負責

台中市政府初估將處罰新光三越共計120萬元新台幣（約29萬港元）。包括違反消防法、裝修未報告違反建築法規定、違反職業安全衛生法等。台中市長盧秀燕表示，已要求新光停業，待檢查安全無虞才能復業。

新光三越董事長吳東昇、新光三越總經理吳昕陽昨到現場了解狀况，吳昕陽指一定負起該有責任。新光三越表示，將全力配合公部門並持續關注後續發展。