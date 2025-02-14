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台中新光三越氣爆 4死32傷 澳門客一家路過遇砸 祖輩雙亡兩歲孫女危

【明報專訊】台灣台中新光三越百貨昨日發生氣體爆炸事故，劇烈爆炸氣浪破壞大廈樓層、外牆，造成4人死亡32人受傷，死傷者包括澳門遊客一家3代7口，其中祖父母2人死亡，一名2歲女嬰情况嚴重。

事發百貨大樓位於台中市西屯區，昨日上午11時半左右突然傳出轟然巨響，12樓位置猛烈爆炸，衝擊波導致整層外牆碎裂噴射，大量玻璃、鐵片和建築物料飛向街外。氣爆過後，濃煙不斷從大樓內部向外飄出。

台灣「NOWnews」報道，7名澳門遊客當時步行經過新光三越，準備去相鄰的「大遠百」百貨，剛好被炸飛物品砸中，導致2人當場死亡。死者名單顯示，澳門56歲男性居民鄧×彪、58歲女性居民盧×開，遇害位置在地面行人道；與他們同行的2歲孫女本來亦呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，幸好送院後搶救恢復生命迹象；同行另一人頭骨骨折，其餘輕傷。

12樓拆裝潢肇禍 24歲女監工不治

另外2名死者包括新光三越24歲林姓女員工，遺體在11樓電梯口被消防人員尋獲；她負責監工12樓美食區施工，本來3月要離職。還有一名12樓施工人員傷重不治。

事發時約35位工人進駐12樓施工，當時正做裝潢拆除作業，目擊者稱「嘭」一聲氣爆，「一團火過來」，看到有工人被炸飛，他起身後立刻往樓下逃生。12樓事後可見完全損毁，多名工人嚴重燒傷，其中4人重傷。

顧客目睹扶梯炸斷 235人摸黑逃

一名當時在新光三越14樓如廁的台中市民許小姐向BBC中文說，爆炸時整個樓層搖晃，她以為是地震，瞬間該樓層的天花板及電燈砸下，隨後全層停電。在廁所外等她的丈夫目睹樓層扶手電梯被炸斷，他們約10人摸黑找到逃生樓梯後逃難，沿路都是被炸碎的電燈碎片及牆壁殘骸。現場統計約有235名民眾緊急疏散。一樓的施工工人及櫃檯員工也因氣爆吸入粉塵送醫。

救援行動於下午5時多告一段落，結構技師分批進場了解建築物受損狀况。三立新聞引述台中市消防局統計，截至昨晚9時，總計共4死32傷，傷者中有6人在深切治療部，15人敷藥後出院。台中市消防局長孫福佑澄清，並沒有網傳有人從12樓被噴飛下來情形。衛福部表示，發放每名傷亡者慰助金一萬元新台幣（約2400港元）。

多地即日查商場安全 禁裝修不申報

事件震驚全台，賴清德請相關單位盡速釐清事故發生原因，請所有出勤人員注意安全。台北、桃園、高雄、台南等多個市縣紛紛即日起檢查轄內百貨商場、美食街安全，並要求業者不得未申報就裝修。

台灣陸委會昨晚表示，對於這起不幸事件感到非常心痛，已於第一時間依台灣、澳門官方聯繫機制通報澳門政府，同時派員探視、慰問傷者，協請院方全力協處醫治。傷亡澳門遊客家屬於今天（14日）搭機來台灣，政府將依家屬需求全力協助。

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