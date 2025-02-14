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侏羅紀八閩鳥化石公布 鳥類起源推前兩千萬年

【明報專訊】中國科學家公布目前全球最早鳥類「政和八閩鳥」化石，將鳥類起源時間提早了兩千萬年，推進到中侏羅世晚期（距今1.72億年–1.64 億年），首次確認現代鳥類的體型在侏羅紀就已出現。研究論文周四在國際頂級學術期刊《自然》（Nature）上發表。

具現代鳥體型結構

較始祖鳥爭議少

「八閩」是福建的古稱。研究人員認為，政和八閩鳥是目前最確切的，也是唯一的侏羅紀鳥類。《自然》發表了英國愛丁堡大學古生物學家Stephen L.Brusatte的評論稱，「政和八閩鳥是劃時代的發現，是自從1861年始祖鳥化石發現以來最重要的鳥類化石。」

新華社報道，此前人們認為最古老的鳥類化石是數個源自侏羅紀的始祖鳥化石。但部分研究認為始祖鳥屬於恐爪龍類，因為仍然具有和恐龍一樣的長尾骨。中科院古脊椎所研究員王敏表示，鳥類和爬行動物最顯著區別就是鳥類尾巴很短，不但尾椎數目減少，而且最後幾枚尾椎愈合成一個名為尾綜骨（pygostyle）的結構。「政和八閩鳥」具有尾綜骨結構，這是構成現代鳥類體型的基石。

相關團隊自2021年起在福建考察，此前曾首次發現恐龍骨骼化石，並命名「政和動物群」，2023年11月在政和動物群發現了這件化石，經過長達一年的室內修復和研究分析，確定該化石屬於鳥類，並將其命名為「政和八閩鳥」（Baminornis zhenghensis）。

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