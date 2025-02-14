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緬甸逐萬人 261「豬仔」先抵達泰國 涵中國兩岸17人 擬續釋7000人

【明報專訊】被泰國斷電逾一周後，控制緬甸妙瓦底地區的克倫邊防軍決定，逮捕、驅逐約一萬名在當地從事網賭電騙的黑幫和相關人員，將他們移交予泰國。前日，首批261名被困於妙瓦底詐騙園區的受害者重獲自由。

據法新社記者所見，前日被釋放的261人當天乘船渡過一條邊界小河後，被送到泰國邊境湄索以南約30公里處的朴帕縣。綜合泰媒報道，泰國副總理兼國防部長普坦表示，被送至泰國的首批人員來自20個國家與地區，包括中國大陸10人、台灣7人。普坦透露，此後緬甸方面還會釋放約7000人，泰方將和相關國籍國聯絡，盡快將接收到的人員接回。同時，緬甸政府已與各國大使館聯絡，商討遣返事宜。

緬甸嚴打黑幫人員引渡中國

普坦補充稱，他收到一份報告，控制妙瓦底地區的緬甸邊防軍（BGF），已決定嚴厲打擊在妙瓦底鎮活動的黑幫，其中大多數來自中國。BGF指揮官決定利用泰國作為通道，將這些黑幫成員引渡回中國。

泰國5高官候查 拐王星團伙全捕

針對泰國達府五名高級官員近日被調離原職等待調查，普坦表示，有關調動主要是要查明，為何他們的轄區內跨國犯罪如此猖獗。此外，早前詐騙中國演員王星到妙瓦底工作的團伙已經全部被捕，泰國政府將依法處置他們。

緬甸邊防軍頭否認販賣人口

2月5日以來，泰國切斷了包括克倫邦在內緬甸5個邊境地區的電力、燃油供應和互聯網服務。本周二，泰國司法部特別調查局（DSI）以販賣人口罪名向刑事法庭申請逮捕BGF領導人，包括BGF中央司令部總書記索奇督（Saw Chit Thu）上校和他的兩名副手，並希望引渡到泰國受審。索奇督對BBC表示，「我到底對泰國做了什麼，竟然遭到這樣的逮捕？」並表示麾下武裝組織幫助營救和遣返了許多被販賣的受害者。

隨着壓力增大，BGF承諾要消除該地區電騙等犯罪活動，勒令中國商人必須在2月底前離開，「詐騙和強迫勞動的時代已經結束」，一名指揮官表示他的部隊將專注於合法商業。

月初，中國國家主席習近平在北京會見泰國總理佩通坦，讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全。

王星事件影響 赴泰華客逆跌

受王星事件影響，赴泰中國遊客數量明顯下降。泰國國家旅遊局最近指出，預計2月泰國將接待350萬海外遊客，較去年同期增長5%。中國遊客數量預計將減少7%至63萬人次，但仍是泰國最大的客源市場。

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