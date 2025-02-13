汪道涵子赴台弔唁受限惹議

陸委會：陸具黨政背景者赴台

一向須遵「三不一低調」

辜嚴倬雲生前曾參與1993年的「汪辜會談」，辜汪兩家情誼深切。綜合《聯合報》、中央社等台媒報道，汪致重與夫人張思華、上海市台辦副主任王立新等5人一行，前日（11日）抵台弔唁辜嚴倬雲，完成弔唁後隨即返回上海。

汪致重此次是以個人名義弔唁辜嚴倬雲，他返抵上海後接受新華社訪問，表示汪道涵、辜振甫由於「共同推動祖國統一」成為莫逆之交。

國台辦指，汪致重此行赴台有諸多限制。發言人朱鳳蓮昨在例行記者會上表示，汪致重一行在辦理手續過程中，台灣有關部門要求他們在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。

陸委會昨回應，陸方提出申請非常緊迫，政府機關人員犧牲假期，在最短時間內完成審查。陸委會強調，對於汪致重等人的入台要求，台方沒有差別對待。

辜嚴倬雲生於福建，祖父為學者嚴復。她1946年赴台，1949年與辜振甫結婚。辜嚴倬雲長期協助丈夫推動兩岸交流等事務，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行「汪辜會談」、1998年10月辜振甫首度率團赴大陸進行「汪辜會晤」，嚴倬雲均陪同前往。

另外，大陸文旅部在農曆新年前宣布，將開放上海及福建陸客赴台團體遊。台灣方面要求須經台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）及大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）的「小兩會」協商，不核准大陸踩線團。國台辦昨表示，民進黨一再阻撓禁限，大陸民眾很難感受到善意，在這種情况下，推動更多省市大陸居民赴台旅遊，恐怕無從談起。