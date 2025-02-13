明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

合肥加入反思創科 倡檢視生態培育特色創新

【明報專訊】繼江蘇南京被追問後，長三角又一城加入討論。微信公眾號「合肥日報」發文形容「標兵漸遠、追兵逼近」，問出「杭州有DeepSeek，合肥有什麼？」、「素以科技創新著稱的合肥，該如何檢視自己的創新生態，培育特色創新物種與新興產業？」

文章指，2024年安徽省會合肥的地區生產總值（GDP）位居全國城市第19位，比2023年再進1位，不過與緊隨其後的佛山、西安、泉州僅有幾百億元（人民幣，下同）的差距。今年合肥將持續提升集成電路、新型顯示、人工智能（AI）等三大國家級戰新產業集群能級，力爭新能源汽車、光伏新能源、生物醫藥等躋身新的國家級產業集群。

「合肥日報」文章又對標杭州、南京和武漢，提出「項目為王」，合肥擁有比亞迪、蔚來、大眾安徽等一批重點項目，2025年目標新能源汽車產量達155萬輛。

提出「項目為王」 放眼新能源車產量

上海的「澎湃新聞」11日也發表評論文章，引述經濟學家張五常認為，中國經濟奇迹的奧秘在於地區間的經濟競爭。不同的城市有不同的資源稟賦、發展路徑、政策特性，追問「為何是杭州」，是為找到優秀的共性，也是基於共性再發揮城市的個性，形容這是一場關於「城市如何從優秀到更優秀」的對話。

文章又指，上海集成電路、生物醫藥、AI三大先導產業規模達到1.8萬億元，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.4%左右，世界級人工智能產業生態正在形成，AI產業規模已突破3800億元。不同城市要堅持長期主義，堅持因地制宜做對的事情，看準了就不動搖，不糾結，順勢而上，穩健前行，厚植創新的土壤，就遲早會迎來自己的新機遇、新賽道。

相關字詞﹕科技 杭州 合肥

上 / 下一篇新聞