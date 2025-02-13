合肥加入反思創科 倡檢視生態培育特色創新

文章指，2024年安徽省會合肥的地區生產總值（GDP）位居全國城市第19位，比2023年再進1位，不過與緊隨其後的佛山、西安、泉州僅有幾百億元（人民幣，下同）的差距。今年合肥將持續提升集成電路、新型顯示、人工智能（AI）等三大國家級戰新產業集群能級，力爭新能源汽車、光伏新能源、生物醫藥等躋身新的國家級產業集群。

「合肥日報」文章又對標杭州、南京和武漢，提出「項目為王」，合肥擁有比亞迪、蔚來、大眾安徽等一批重點項目，2025年目標新能源汽車產量達155萬輛。

提出「項目為王」 放眼新能源車產量

上海的「澎湃新聞」11日也發表評論文章，引述經濟學家張五常認為，中國經濟奇迹的奧秘在於地區間的經濟競爭。不同的城市有不同的資源稟賦、發展路徑、政策特性，追問「為何是杭州」，是為找到優秀的共性，也是基於共性再發揮城市的個性，形容這是一場關於「城市如何從優秀到更優秀」的對話。

文章又指，上海集成電路、生物醫藥、AI三大先導產業規模達到1.8萬億元，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.4%左右，世界級人工智能產業生態正在形成，AI產業規模已突破3800億元。不同城市要堅持長期主義，堅持因地制宜做對的事情，看準了就不動搖，不糾結，順勢而上，穩健前行，厚植創新的土壤，就遲早會迎來自己的新機遇、新賽道。