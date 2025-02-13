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粵省長深圳調研創新產業建設 強調需培育壯大新興產業 因地制宜發展新質生產力

【明報專訊】創新型科技公司DeepSeek（深度求索）崛起，各地將目光聚焦浙江杭州之際，廣東省省長王偉中本周一至周二（10日至11日）到深圳市福田區、南山區、光明區調研重大科創平台、科技創新企業，強調要培育壯大機械人、人工智能（AI）、自動駕駛、低空經濟、生物製造、量子科技等新興產業和未來產業，因地制宜發展新質生產力，全力以赴打造產業新支柱，加快建設更具國際競爭力的現代化產業體系。

王偉中調研的企業包括自動駕駛企業元戎啟行、騰訊Robotics X實驗室、樂聚機械人、逐際動力、帕西尼感知科技、眾擎機械人等。「廣東新聞聯播」畫面顯示，王偉中在元戎啟行考察企業自動駕駛系統產品、通用人工智能方案等，其間現場試乘自動駕駛車輛。他周一到騰訊Robotics X實驗室調研時，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰也在現場，兩人並深入交流。此外，在調研期間見到機械人時，王偉中多次與機械人互動，包括給機械人遞了一樽礦泉水、與機械人握手等。他周二考察樂聚誇父人形機械人時，重點了解了機械人在奔跑、上下肢協同等方面的成果，樂聚機械人董事長冷曉琨匯報技術創新、生態體系建設及產業化情况。

試乘自動駕駛車輛 與機械人互動

王偉中表示，要大力支持自動駕駛企業加快算法、車載晶片、操作系統等核心技術攻關，強化產業政策、應用場景供給，推動更多創新成果轉化落地；又表示要加快突破機器腦、機器肢、機器體和關鍵核心部件，積極推動智能機械人在養老康復、公共服務等應用場景創新，着力構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱。

調研期間，王偉中強調，深圳創新資源富集、創新生態完善、產業鏈條完備，培育壯大新興產業、未來產業，必將大有可為，也應當大有作為。深圳特別是要在機械人、人工智能、自動駕駛、低空經濟、生物製造、量子科技等領域搶佔制高點、致勝新賽道，為全國、全省發展大局作出更大貢獻。

在廣東省上周召開的全省高質量發展大會上，省委書記黃坤明亦點名DeepSeek，指其以「不怕虎的勇氣銳氣」撼動美國AI巨頭、產生連鎖效應；他還提到宇樹科技的機械人登上央視春晚，「中國已經顯示出引領時代浪潮的全新氣象，廣東更應該在百舸爭流中奮力爭先」。黃坤明指出，廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智能和機械人兩大領域集中發力，構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱，希望投資者、創業者積極參與。

多省新春首會聚焦新質生產力、創科

除了廣東，多個省份的「新春第一會」均圍繞新質生產力、科技創新主題展開，DeepSeek頻頻被提及。廣西自治區黨委書記陳剛6日在會上說，杭州深度求索公司推出的人工智能模型火爆全球，廣西不能妄自菲薄、行動遲緩，加快推進數字廣西建設，以「人工智能+」賦能千行百業，力爭在新領域新賽道迎頭趕上。

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相關字詞﹕人工智能 騰訊 調研 王偉中

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