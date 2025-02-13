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躍漢江救人「白龍」馬離世 仙桃擬建雕像紀念

【明報專訊】湖北仙桃馱主跳江救人的「白龍」馬前天晚間離世，初步分析死亡原因為腸道發生絞窄（腸道受到壓迫或扭曲）。仙桃市文明辦相關負責人昨（12日）表示，該市將在漢江邊為英雄白馬建一座雕像，來紀念它英勇救人的事迹。

救人翌日發燒 前天已失明患肝病

死因腸道絞窄 畜牧部門處理遺體

「上游新聞」報道，經「白龍」馬主人依立拜同意，湖北仙桃畜牧部門已妥善處理「白龍」馬遺體，「它有尊嚴地離開了這個世界」。仙桃市文明辦相關負責人昨表示，該市將在漢江邊為英雄白馬建一座雕像，來紀念它英勇救人的事迹。

2月4日下午1時50分，在漢江湖北仙桃段，一名男子在離岸邊約50米的江心溺水。聽到有人呼喊「救命」時，一匹白馬和三名男子前往施救。開騎馬俱樂部的蘇邵高站在岸邊拽住要下江救人的男子親屬，游泳協會會員劉杭州跳入江中奮力朝男子游去，哈薩克族男子依立拜騎「白龍」馬躍入江中，率先來到落水男子身邊，依立拜抓住溺水男子左手手臂後，白馬掉頭朝岸邊游去，趕到的劉杭州則托舉住男子。約3分鐘後男子被救上岸，由於救援及時，男子身體無大礙。

據依立拜介紹，救人翌日，「白龍」馬發燒感冒，經治療有所好轉；但在9日中午再次發病；前天中午，「白龍」馬雙眼已看不見，肝臟出現異樣。

相關字詞﹕英雄 救人 仙桃

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