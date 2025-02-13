哈利波特影城落滬 擬2027年開幕

【明報專訊】「哈利·波特」的魔法世界，確定落戶上海錦江樂園。錦江國際集團昨（12日）宣布與美國的媒體和娛樂集團華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資框架協議，共同開發「哈利·波特製片廠之旅（上海）」項目。預計於2027年開門迎客，這也是繼英國倫敦、日本東京之後，哈利·波特製片廠之旅在中國的首次落地。
《解放日報》報道，該項目位於上海錦江樂園，佔地面積約53000平方米，規劃包括室內區域以及外場區域，參觀全程大約需要半天時間。預計將於2027年開放營業。目前，合資協議與項目啟動仍處於監管審批階段。
項目仍處監管審批階段 擬下半年開工
建成後，遊客將在此開啟一場電影幕後探秘之旅，領略電影拍攝的巧妙設計和獨特巧思，深刻理解哈利·波特的魔法世界。除可觀賞電影中使用的原汁原味的服裝與道具，同時還可以通過新奇有趣的互動裝置，體驗電影中的場景，揭秘風靡全球的小說系列如何在大熒幕上鮮活呈現。此外，項目入口處還將精心籌備景觀公園，作為遊客和普通公眾的遊玩休憩場所。
據上海錦江樂園有限公司董事長鄭蓓表示，上海錦江樂園此次引入的哈利·波特製片廠之旅（上海）項目，投資額大概在28億元人民幣（約29.8億港元），預計今年下半年正式開工。錦江樂園內原有的遊樂設施除了酒店、摩天輪被保留外，其餘遊樂設備將全部拆除。鄭蓓透露，哈利波特製片廠之旅（上海）項目其實是一個類似於博物館的參觀體驗項目，裏面有一些電影拍攝場景，另外有一些電影道具的展示和陳列，還會有一些電影技術的展示。
上海錦江樂園是上海第一家大型專業遊樂園，承載上海人的美好記憶。建成於2002年的「上海大轉盤」摩天輪，是樂園最具代表性的遊樂項目。1月26日起，上海錦江樂園暫時閉園，預計將於2027年完成升級改造後重新開放。
對此次哈利·波特制片廠之旅（上海）官宣落戶，中國主題公園研究院院長林煥杰認為，這對上海來說是一個大手筆的優質項目。「其一是項目名稱響亮、定位清晰，從品牌影響力和內容展示上來說很有優勢，對哈迷有直接影響力。」林煥杰說，其二，作為影視類觀光項目，哈利·波特製片廠之旅（上海）與上海既有的迪士尼樂園、樂高樂園、小豬佩奇等國際IP（知識產權）形成優勢互補。