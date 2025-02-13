哈利波特影城落滬 擬2027年開幕

《解放日報》報道，該項目位於上海錦江樂園，佔地面積約53000平方米，規劃包括室內區域以及外場區域，參觀全程大約需要半天時間。預計將於2027年開放營業。目前，合資協議與項目啟動仍處於監管審批階段。

項目仍處監管審批階段 擬下半年開工

建成後，遊客將在此開啟一場電影幕後探秘之旅，領略電影拍攝的巧妙設計和獨特巧思，深刻理解哈利·波特的魔法世界。除可觀賞電影中使用的原汁原味的服裝與道具，同時還可以通過新奇有趣的互動裝置，體驗電影中的場景，揭秘風靡全球的小說系列如何在大熒幕上鮮活呈現。此外，項目入口處還將精心籌備景觀公園，作為遊客和普通公眾的遊玩休憩場所。

據上海錦江樂園有限公司董事長鄭蓓表示，上海錦江樂園此次引入的哈利·波特製片廠之旅（上海）項目，投資額大概在28億元人民幣（約29.8億港元），預計今年下半年正式開工。錦江樂園內原有的遊樂設施除了酒店、摩天輪被保留外，其餘遊樂設備將全部拆除。鄭蓓透露，哈利波特製片廠之旅（上海）項目其實是一個類似於博物館的參觀體驗項目，裏面有一些電影拍攝場景，另外有一些電影道具的展示和陳列，還會有一些電影技術的展示。

上海錦江樂園是上海第一家大型專業遊樂園，承載上海人的美好記憶。建成於2002年的「上海大轉盤」摩天輪，是樂園最具代表性的遊樂項目。1月26日起，上海錦江樂園暫時閉園，預計將於2027年完成升級改造後重新開放。

對此次哈利·波特制片廠之旅（上海）官宣落戶，中國主題公園研究院院長林煥杰認為，這對上海來說是一個大手筆的優質項目。「其一是項目名稱響亮、定位清晰，從品牌影響力和內容展示上來說很有優勢，對哈迷有直接影響力。」林煥杰說，其二，作為影視類觀光項目，哈利·波特製片廠之旅（上海）與上海既有的迪士尼樂園、樂高樂園、小豬佩奇等國際IP（知識產權）形成優勢互補。