《哪吒2》票房達90億 下集上映推遲至2030

餃子料「袋」10億 或成中國最賺錢動畫導演

《哪吒2》有5家公司參與出品，其中「可可豆動畫」和「自在境界」是導演餃子控股的公司；另外3家出品方都屬於光線傳媒。發行方則是光線影業一家獨佔。「每日經濟新聞」指，按《哪吒2》票房已90億元計算，光線傳媒和餃子導演方可獲近40億元分帳；業內人士估計餃子目前可「落袋」10億元，他可能是中國最賺錢的動畫導演。而光線傳媒（300251.SZ）股價在春節假期後不到5個交易日已翻倍，昨創下歷史新高，市值突破550億元。

《哪吒2》2月13日將在澳紐等南太平洋地區上映，2月14日在美加上映。此外還將在日韓、東南亞和埃及、南非等多地上映。針對前日有報道指海外版《哪吒2》中台詞「急急如律令」被翻譯為「quickly quickly biu biu biu」，《哪吒2》海外發行商華人影業工作人員向「紅星新聞」表示是假消息。《哪吒1》當年將「急急如律令」翻譯為「Be quick to obey my command」（速速遵從我的命令）。

對於續集，可可豆動畫此前表示要根據導演的節奏。餃子受訪時也針對《哪吒3》表示，從事動畫事業是一輩子的事，而不是為了賺快錢。