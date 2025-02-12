廣西狼師涉性侵女生致輕生

全縣高考狀元 嚴重抑鬱多次割脈

「奔流新聞」報道，實名舉報者農女士是符姓輕生女生的表姐。今年1月17日，符女在南寧家中燒炭死亡，家人在整理衣物時發現其日記、聊天紀錄等證據，才得悉符女上高中時遭班主任老師性侵。

符女2002年6月出生，2017年以那坡縣全縣第一的成績考入百色市公辦名校祈福高中，班主任為唐╳╳。之後，唐開始性騷擾符女，多次以「補課」為由要求她單獨留校，並且性侵，符女在日記中詳細記錄了經過。

2018年，符女因性侵事件開始出現抑鬱症狀，在日記中提到「無法擺脫陰影」、「覺得自己髒了」，多次割脈。2019年9月被診斷為重度抑鬱症，並開始接受心理治療。2020年更因長期心理困擾高考中途棄考。不過她在次年復讀並以縣理科第一的成績被華東師範大學錄取，但因抑鬱症反覆發作，無法繼續學業而於當年退學。符女2023年2月在原高中班級群揭露唐某行為，唐某緊急解散該群，符女當月再因憂鬱症入院。