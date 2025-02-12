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金馬影后陳沖：美留學遭性侵 稱曾刻意遺忘恥辱 披露經歷盼喚關注性暴力

【明報專訊】63歲美籍華裔「金馬影后」陳沖近日出版自傳《貓魚》，被北京《人物》雜誌評選為「2024年年度作家」，並在周一（10日）發表對她的專訪文章。陳沖在書中和訪問裏，談到自己留學美國期間遭性侵，稱這是一段曾被自己刻意遺忘的恥辱經驗，首度公開披露，希望以此提醒更多人關注性暴力問題。

陳沖出生於上海的一個知識分子家庭，父母都是醫學世家。她十幾歲時已出演多部內地電影，並憑藉《小花》獲得大陸百花獎最佳女演員獎。19歲赴美留學後，陳沖繼續活躍在國際及中國影壇，主演《末代皇帝》、《太陽照常升起》等多部作品，是唯一一位收穫台灣金馬獎最佳女主角（《紅玫瑰與白玫瑰》）和最佳導演（《天浴》）的電影人。

焦慮起紅疹 男校醫着脫光查

《貓魚》內容提到，陳沖初到美國紐約州立大學留學時，在學校排練話劇，曾被一名同學糾纏，當時她人生地不熟，不知自己「不讓他碰」的動作，會不會違反當地習俗。陳沖因此一直處於焦慮狀態，遇到對方就會起紅疹，遂去學校醫務室尋求幫助。30多歲的男校醫要求脫光衣服檢查，後來又有另一個男校醫掀門簾進來一起看她。陳沖在書中寫到：「很久以後，我在電視上看到某名校的運動隊醫生，長期對女運動員性侵，幾十年後終於落入法網。我明白了那天在學校醫務室發生的事，是性侵。」

陳沖在訪問中說，「原本我就是想寫一寫初到美國時候的一些記憶，但在寫的時候，它就冒出來了，它再出現的時候，我發現我感受到也看到了當時的自己在慌亂，當中沒有去記住的東西，它們很清晰地出現了」。

被問到回憶起這件事，內心是什麼樣的感受時，陳沖說：「這件事我沒有跟任何人說過，親人也好、朋友也好，好像已經被自己否定掉了，就是一個非常有意識地想去忘記的恥辱。」她又說，其實在「#MeToo」運動的時候，自己就意識到了這是性侵。「但我沒有講過，也沒有寫過。這是我第一次寫，也是我第一次去面對它。」

沒後悔出國 「造就今天的我」

對於1981年離開中國的爭議，陳沖也在訪談中談及，剛去美國的時候非常不習慣及思鄉，「有些人會說，哎呀，這個人背叛祖國了，其實沒有出國生活的人，可能不知道這當中的犧牲有多大」。另一方面，她絲毫沒有後悔過。「我覺得出國留學這件事情，拓展了我的地平線。它讓我看到了整個世界，讓我接觸到許多不同層次、國度、膚色、文化的人，讓我接觸到了許許多多互相矛盾的觀點。它造就了今天的我。」

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