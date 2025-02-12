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Tesla上海儲能超級工廠投產

【明報專訊】特斯拉（Tesla）上海儲能超級工廠投產儀式昨日在上海臨港舉行。該超級工廠於2024年5月正式開工，僅9個月時間，就完成了工廠開工到產品下線的整個過程，比特斯拉汽車上海超級工廠的用時縮短了3個月，再次刷新「特斯拉速度」、「上海速度」。

《新京報》報道，上海臨港新片區黨工委副書記吳曉華出席儀式時表示，這是特斯拉的重要里程碑，標誌着將有更多特斯拉的產品從中國走向世界，也標誌着臨港儲能產業新賽道全產業佈局的全面啟動。

特斯拉上海儲能超級工廠將於本季度開始逐步提升產能。特斯拉表示，工廠初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時（GWh），電池將供應全球市場。

美媒：Tesla FSD系統成中美博弈棋子

與此同時，據《華爾街日報》報道，中國車廠比亞迪近日發表全新的智慧駕駛系統，顯示其版圖持續擴張。相形之下，特斯拉的全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國面臨監管障礙，中國相關部門一直未同意，以至於該系統無法在中國市場發布。

隨着電動車的普及，輔助駕駛系統已成為消費者購車的關鍵因素之一。報道引述知情人士分析，考慮到特斯拉CEO馬斯克與美國總統特朗普關係密切，即使中國政府相信特斯拉的FSD適用性，也可能會將批准FSD視為特朗普第二任期內，中美博弈的一枚棋子。

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