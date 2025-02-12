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環時：警惕美「另類偵察機」

【明報專訊】一架美國軍方租用的飛機2月6日在菲律賓南部的稻田墜毁，喪生的機上4人中包括1名海軍陸戰隊成員。《環球時報》昨稱，近年來美軍的情報蒐集活動愈來愈多改由私營防務承包商負責，他們藉助沒有美軍標識的改裝飛機在中國周邊頻繁活動，這種趨勢非常值得警惕。

私營防務商蒐情報 飛機沒美軍標識

美國海軍陸戰隊官員當時在聲明中說，事發時美國軍方承包的一架由「空中國王」比奇350小型飛機改裝而來的偵察機正在執行例行任務，「應菲律賓盟友的要求提供情報、監視和偵察支持」。遇難者之一正是美國海軍陸戰隊的電子情報分析師，隸屬海軍陸戰隊第一遠征軍信息組第一無線電營。

智庫「南海戰略態勢感知」平台數據顯示，早在2020年8月，一架同型號的偵察機就被部署到菲律賓馬尼拉機場，這款改裝的偵察機裝備有MX-15DiD紅外/可見光光電設備，可以對目標跟蹤監視，並通過衛星保密通訊鏈路將情報下傳至地面指揮所。

專家：改裝似民用機 難遠程判斷

《環球時報》引述中國專家表示，外界通常更關注RC135偵察機、P8A巡邏機或RQ4「全球鷹」等隸屬美軍的大型偵察機，近年來美軍愈來愈多藉助私營防務承包商的改裝飛機展開偵察作業。專家指這些改裝飛機外形與民用飛機大致相當，對手很難通過雷達特徵等常見識別手段遠程判斷，隱蔽性更強，但具備堪比大型偵察機的情報蒐集能力，再加上名義上與美軍關係不大，更適合執行特殊任務。

據分析，私營防務承包商加入美軍的空中偵察梯隊後，可以與駐亞太的美軍偵察力量形成有效配合和相互補充。因此對於這些看似不起眼的「不速之客」更需要警惕。

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