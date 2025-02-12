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華促嚴打電騙 泰申逮捕緬3軍頭 稱涉人口販賣將引渡 倘封鎖不奏效或施貿易管制

【明報專訊】泰國首相佩通坦結束訪華回國後，泰國司法部長塔威（Tawee Sodsong）昨日宣布將以販賣人口罪名，申請逮捕緬甸邊防軍（BGF）3名領導人並引渡回泰受審。泰國同時全面封鎖電騙集團，副總理兼數字經濟與社會部長巴色通報，正尋求與周邊國家合作封堵電騙集團可能轉用低軌衛星網絡服務「星鏈」的漏洞；國安會強調若斷電斷油斷網仍不奏效，將祭出貿易管制。

佩通坦上周六結束訪華行程當天，中泰發表《聯合聲明》強調以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電騙、販毒、網絡賭博、洗錢等跨境犯罪。訪華期間，佩通坦也當面向中方領導人承諾堅決打擊網賭電騙等跨境犯罪。

泰媒The Nation Thailand報道，泰司法部特別調查局（DSI）向刑事法庭申請逮捕的緬邊防軍官，包括索奇督（Saw Chit Thu）上校，是克倫邊防軍中央司令部總書記；另有一名中校、一名少校。塔威稱逮捕名單不是上周訪泰的中國公安部長助理劉忠義提供，3人牽涉幾年前扣押泰國國民在緬甸妙瓦底從事詐騙工作，還有幾名外國人被申請逮捕。

劉忠義1月27日率團訪泰時曾透露妙瓦底有36個由中國人經營的電騙集團，僱用逾10萬人行騙。劉忠義2月4日又與泰國皇家警察總長吉特拉會晤，討論建立中泰協調中心加强打擊電騙。

緬政府支持行動 泰擬擴至柬埔寨老撾

塔威表示，一旦逮捕令下達，泰當局將透過東盟渠道與緬甸協調逮捕並引渡疑犯。DSI還與泰國反洗錢辦公室合作追蹤和扣押涉案人員資產。塔威表示中美大使都敦促泰方採取更強力打擊電騙行動，但他拒絕確認會否申請逮捕電騙集團。

同時，泰國外長馬里斯表示，緬甸政府支持泰國切斷緬甸5個邊境地區電力和燃料供應的措施，以打擊犯罪集團。泰方正評估是否將類似措施擴展到柬埔寨、老撾等其他犯罪熱點地區。

詐騙園或改用「星鏈」 泰研合作堵漏

泰國數字經濟與社會部長巴色昨稱，泰緬邊境地區多個問題互聯網服務已被切斷，今後3個月會持續展開行動。他稱，詐騙集團可能轉而使用低軌衛星網絡服務「星鏈」，以規避管控，泰方正尋求與周邊國家合作封堵這一漏洞。

國安會秘書長查猜表示，如果封鎖仍不奏效，將採取更多措施，包括可能暫停向緬甸出口太陽能板，並管制石油出口等。

緬甸邊境地區一直由少數民族武裝力量實際控制，不過中泰合力反跨境犯罪後，緬甸當局也通報安全部隊周日在撣邦北部猛耶地區採取行動，再次搗毁電騙窩點，拘捕21名疑犯，近期已在該地區累計拘捕102人。

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