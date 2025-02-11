緬邊境受壓遏電騙 軍閥勒令月內撤走

據泰國「The Irrawaddy」報道，DKBA周日發布聲明，稱將打擊電騙等犯罪，希望贏回泰國當局的信任，恢復電力和燃油供應。帕亞松如與泰國三塔關接壤，距離妙瓦底約5小時車程，據報從去年7月開始陸續有電騙集團從妙瓦底水溝谷遷往此處。

大其力軍警掃賭場 電騙集團放逾百人

另一泰媒《The Nation》報道，大其力軍隊和警察上周四至周六對當地賭場採取執法行動，拘捕多名涉嫌從事網上賭博和電騙人員。消息人士稱，當地電騙集團迫於壓力，釋放100多人返回泰國，並計劃轉移到其他地方繼續運作；當地電騙園區停放車輛數量近日顯著減少。據「自由亞洲電台」報道，緬甸軍政府在高加力（Kawkareik）設置檢查點，禁止燃油從中部地區運往妙瓦底。

前泰揆他信籲緬從根源打擊電騙

上百名示威者8日在妙瓦底抗議泰國斷電，號召關閉緬泰邊境口岸、抵制泰國商品。泰國防長普坦昨日表示，泰國政府不會受示威影響，將繼續採取有效措施打擊針對泰國公民的電騙犯罪，又强調斷電暫時不會擴大到其他地區。普坦表示，他將在本周前往帕亞松如，以及被指電騙氾濫的鄰國邊境城鎮柬埔寨波貝了解情况。

泰國首相佩通坦的父親、前首相他信昨呼籲緬甸從根源打擊電騙犯罪，承諾電騙犯罪得到徹底清理後，泰國將恢復對緬甸供電。