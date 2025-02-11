明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

緬邊境受壓遏電騙 軍閥勒令月內撤走

【明報專訊】緬甸邊境地區妙瓦底、大其力、帕亞松如自2月5日被泰國切斷電力、燃油、互聯網供應，電騙園區及當地居民的工作生活受到衝擊，其中控制帕亞松如的民主克倫佛教軍（DKBA）向當地華人電騙集團發出最後通牒，勒令月底前離開；大其力當局連日採取執法行動，釋放超過100人返回泰國。

據泰國「The Irrawaddy」報道，DKBA周日發布聲明，稱將打擊電騙等犯罪，希望贏回泰國當局的信任，恢復電力和燃油供應。帕亞松如與泰國三塔關接壤，距離妙瓦底約5小時車程，據報從去年7月開始陸續有電騙集團從妙瓦底水溝谷遷往此處。

大其力軍警掃賭場 電騙集團放逾百人

另一泰媒《The Nation》報道，大其力軍隊和警察上周四至周六對當地賭場採取執法行動，拘捕多名涉嫌從事網上賭博和電騙人員。消息人士稱，當地電騙集團迫於壓力，釋放100多人返回泰國，並計劃轉移到其他地方繼續運作；當地電騙園區停放車輛數量近日顯著減少。據「自由亞洲電台」報道，緬甸軍政府在高加力（Kawkareik）設置檢查點，禁止燃油從中部地區運往妙瓦底。

前泰揆他信籲緬從根源打擊電騙

上百名示威者8日在妙瓦底抗議泰國斷電，號召關閉緬泰邊境口岸、抵制泰國商品。泰國防長普坦昨日表示，泰國政府不會受示威影響，將繼續採取有效措施打擊針對泰國公民的電騙犯罪，又强調斷電暫時不會擴大到其他地區。普坦表示，他將在本周前往帕亞松如，以及被指電騙氾濫的鄰國邊境城鎮柬埔寨波貝了解情况。

泰國首相佩通坦的父親、前首相他信昨呼籲緬甸從根源打擊電騙犯罪，承諾電騙犯罪得到徹底清理後，泰國將恢復對緬甸供電。

相關字詞﹕泰國 緬甸園區

上 / 下一篇新聞