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官方正名仿製藥 稱滬醫院證有效 網促查辦集採藥提案醫生

【明報專訊】上海20名政協委員上月提案，反映集中採購（集採）仿製藥質量不佳情况後引起風波。新華社前日引述國家醫保、藥監部門回應，稱經調查不存在「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」等提案情况。內地「愛國網民」隨即發帖圍攻發起提案的上海政協常委兼外科醫師鄭民華（圖）等人，質疑其攻擊國產藥居心、是洋藥企「買辦」，要求當局以刑事查辦。

血壓不降？ 「與原研藥降壓效果看齊」

上海市兩會期間，醫療衛生界政協委員提案，反映集採藥質量差，要加大劑量才有效果，擔心存在風險。有關提案由瑞金醫院普通外科主任鄭民華主筆，聯署者來自醫療界，包括仁濟醫院黨委書記鄭軍華、瑞金醫院黨委書記胡偉國等。

隨後，國家醫保、藥監部門派員赴上海調研了解情况。對於「降壓藥血壓不降」的說法，新華社引述醫保局稱，上海瑞金醫院提供該院參與的臨牀對比研究成果，顯示針對原發性高血壓患者，採用原研藥（過了專利期、由原生產商生產的藥品）及仿製藥治療，均能獲得較好效果。

麻藥不睡？ 「用量無統計學差異」

至於「麻醉藥不睡」一說，瑞金醫院對比接受全身麻醉的腹腔鏡膽囊切除術患者，從麻醉全過程看，原研藥與仿製藥平均麻醉藥用量無統計學差異；單獨看其中的麻醉誘導期（由清醒到失去知覺的過程），仿製藥平均用量157mg，原研藥平均用量146mg。

瀉藥不瀉？ 「中選集採藥尚未投用」

國家醫保局負責人另稱，上海政協委員們反映的效力不佳瀉藥，主要是複方聚乙二醇電解質散劑，此藥去年12月30日公布中選結果，目前中選的仿製藥尚未在醫院投用使用，「瀉藥不瀉」與集採藥無關。

官方出面「闢謠」後，左派愛國網民連日猛火炮轟，要求嚴厲處理鄭民華和與他共同提案的政協委員。新浪微博用戶「李英航」稱，官方比醫生可信，「我建議追究那個鄭民華的刑事責任，（他）涉嫌尋釁滋事罪」。帳號「三味書聲」發帖稱「真相出來了，全部反轉」，並認為「該深挖背後利益鏈條了」。另一個大V帳號「別夢依稀笑逝川」寫道，鄭民華「完全是在放屁啊」，對他「嚴重一點的猜測，就是和醫藥資本勾結，接受了利益輸送」，質問「難道都只是罰酒三杯就完了嗎？」

左派指洋買辦 胡錫進批上綱上線

另一方面，也有許多網民不同意查處政協委員。資深媒體人胡錫進表示，鄭民華等人是政協委員，做提案是他們的法定權利。他指出，因為有了權威結論，就對之前臨牀醫生們表達經驗性異議進行上綱上線，在網上鼓動查辦，是在把民生問題政治化，極不可取。「那樣的話，臨牀醫生們以後誰還敢表達意見？」

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