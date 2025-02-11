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DeepSeek掀城市反思 省委喉舌：南京怎上車？

【明報專訊】DeepSeek在內地掀起城市反思潮，江蘇省委機關報《新華日報》昨日刊發整版文章，指面對以人工智能為技術引擎掀起的新經濟浪潮衝擊，江蘇省會南京「如何上車」。

文章〈AI時代呼嘯而來，城市如何上車？〉中提及，在蛇年新春第一會上，南京市委書記周紅波提出，深度求索、宇樹科技等「杭州六小龍」在海內外出圈，被稱為「神秘的東方力量」。此現象在杭州集中湧現絕非偶然。他認為，很重要的原因是杭州良好的創新氛圍、產業生態和營商環境。

文章指出，就營商環境，對南京來說，要突破「體制味太濃」，要自上而下改變。對於創新氛圍，文章引用DeepSeek創辦人梁文鋒的原話，「創新需要盡可能少的干預和管理，讓每個人有自由發揮的空間和試錯機會」。

此前，新華日報集團旗下新媒體「交匯點」於2月7日、8日連續發布3篇文章追問南京在新技術產業的差距和發展路向。

另據「澎湃新聞」報道，上海開年首個科技盛會2月21至23日舉辦。大會以「模塑全球 無限可能」為主題，旨在推動人工智能產業場景落地，加速人工智能商業化進程。大會將邀請DeepSeek在內的基礎模型、垂類模型、應用場景、算力、語料、基金、工具、軟件服務公司、開發者社區等參會。

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