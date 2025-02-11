明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

召台「五院」院長閉門會 賴清德：盼團結解紛

【明報專訊】台灣藍綠陣營相爭形成政治僵局，身兼民進黨主席的賴清德昨天在總統府召集行政、立法、司法、考試、監察五院院長閉門會商，希望建立溝通平台，明確憲政分際，團結化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。

韓國瑜盼賴叫停大罷免

行政院長卓榮泰會後表示，請立法院長韓國瑜協助解決多個爭議法案，維護台灣正常運作。韓國瑜則呼籲，行政院不要對總預算案提出覆議，以免加劇立法院和行政院的衝突。韓國瑜另表示，他在會中特別提到，希望賴清德能以民進黨主席身分呼籲各方停止惡性的大罷免，仇恨式動員對台灣社會絕非好事。

副立法院長江啟臣遭提議罷免

昨日有份到總統府會商的立法院副院長江啟臣，昨也被公民團體提議罷免。中選會表示，截至昨天下午5時，共收到47件罷免案提議書，涉及44名立委（藍營31、綠營13人），1名市縣長，2名市縣議員。被提名罷免的立法院副院長江啟臣昨天會後表示，立法院三黨議席均不過半，難免會有擦槍走火引發社會關心，朝野之間沒有什麼不能談。

國民黨立法院黨團在立法院舉行新會期黨團幹部就職典禮，總召集人傅崐萁、新任書記長王鴻薇、新任首席副書記長羅智強均在罷免名單。傅崐萁表示，民進黨今年是要鬥得更狠、更兇，還是化干戈為玉帛，就在賴清德一念之間，希望賴拿出領導人的高度和誠意。

相關字詞﹕藍綠對決 預算案 台灣政壇

上 / 下一篇新聞