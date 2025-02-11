召台「五院」院長閉門會 賴清德：盼團結解紛

韓國瑜盼賴叫停大罷免

行政院長卓榮泰會後表示，請立法院長韓國瑜協助解決多個爭議法案，維護台灣正常運作。韓國瑜則呼籲，行政院不要對總預算案提出覆議，以免加劇立法院和行政院的衝突。韓國瑜另表示，他在會中特別提到，希望賴清德能以民進黨主席身分呼籲各方停止惡性的大罷免，仇恨式動員對台灣社會絕非好事。

副立法院長江啟臣遭提議罷免

昨日有份到總統府會商的立法院副院長江啟臣，昨也被公民團體提議罷免。中選會表示，截至昨天下午5時，共收到47件罷免案提議書，涉及44名立委（藍營31、綠營13人），1名市縣長，2名市縣議員。被提名罷免的立法院副院長江啟臣昨天會後表示，立法院三黨議席均不過半，難免會有擦槍走火引發社會關心，朝野之間沒有什麼不能談。

國民黨立法院黨團在立法院舉行新會期黨團幹部就職典禮，總召集人傅崐萁、新任書記長王鴻薇、新任首席副書記長羅智強均在罷免名單。傅崐萁表示，民進黨今年是要鬥得更狠、更兇，還是化干戈為玉帛，就在賴清德一念之間，希望賴拿出領導人的高度和誠意。