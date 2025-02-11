二戰勝利日 習近平將訪俄 外界料今年北京9‧3閱兵

抗戰勝利80年 習邀普京訪華

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統新聞秘書德米特里‧佩斯科夫表示，正在積極籌備俄中元首二戰結束紀念日的接觸和互訪。習近平對上一次國事訪問俄羅斯是在2023年3月；2024年10月，習曾赴俄羅斯喀山出席金磚峰會，並會晤普京。

「5‧9」勝利日是蘇聯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日，今年正值二戰結束80周年，俄國將在莫斯科紅場舉行勝利日閱兵式。俄外交部國家禮賓司長博格達捨夫周日表示，在動盪加劇、危機現象日益嚴重的現代條件下，從過去汲取教訓、捍衛和保存對二戰英雄的功績、後方戰士和勞動者勇氣的記憶尤為重要。近日已有巴勒斯坦總統阿巴斯等多國政要確認將出席俄勝利日活動。俄外長拉夫羅夫周一表示，相信獨聯體成員國領導人也將於5月9日共同出席紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式。

普京去年5月國事訪問中國時，兩國發表的《聯合聲明》提到，「雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年」。每年9月3日是中國抗戰勝利紀念日，10年前，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會在北京舉行，重頭戲是天安門前大閱兵。