中企團「西遊」拓亞歐非多元市場 首站哈薩克簽油氣貿易 逾30跨界公司同行

企業家「新春出海首團」由中國貿促會組織，30餘家中國企業代表來自金融、能源、基礎設施、智能裝備等領域，包括中信集團、中石油、中石化、中海油、中化等央企在昨日啟程。

中石油：精心籌備合作 充滿期待

在經貿交流期間，中國貿促會會長任鴻斌將率中方企業家與哈政商界人士交流，出席中哈企業經貿洽談會、中哈企業家委員會工作會議等活動，「深入挖掘油氣貿易、清潔能源、電子商務等雙方重點合作領域發展潛力」。中國貿促會另將推介第三屆中國國際供應鏈促進博覽會，深化雙方產業鏈供應鏈合作。

官媒引述此次赴哈經貿交流的企業代表稱，「新春出海首團」聚焦產業合作與互聯互通，為國內企業搭建對接國際市場的橋樑。中國石油副總經濟師、中國石油國際事業公司執行董事武軍利說，中國石油與哈薩克有關政府機構和能源企業建立了長期、穩固的合作關係，對此次「新春出海首團」前往哈薩克洽談合作做了精心籌備，也充滿期待。北京天下先智創機器人技術公司副總經理朱光楣表示，希望把應用成本遠低於海外的中國物流機械人技術，推銷給哈薩克及中亞地區的物流企業。

哈薩克之行後，中國貿促會還將帶中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。新華社引述中國貿促會產業促進部長楊曉軍表示，此次經貿交流活動旨在落實兩國元首達成的重要共識，順應中哈兩國企業加強互利合作的熱切期盼，爭取達成更多貿易意向和項目合作。

人民日報頭版文章回應「撤資說」

不過，在當前複雜多變的國際形勢下，不時有看淡中國市場的聲音冒起。《人民日報》昨在頭版刊登文章，針對「外資正在大規模地從中國撤出去」一說回應稱，去年全年內地實際使用外資金額按年下跌27.1%，但新設立外資企業數量按年增長9.9%，「在討論外資是否撤出中國時，先要搞清楚『中國還需要外資嗎』？」

文章稱「投資中國就是投資未來」，近年來一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功。一個持續發展、動能強勁的中國，一定是外資眼中的「香餑餑」；但同時，一個充分競爭、市場開放的中國，外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟。

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