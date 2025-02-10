四川山崩1死28失蹤 官方歸因降雨 村民料關煤礦

一社區全被埋 360人疏散

新華社昨報道，劉國中抵達當地後直接前往筠連縣沐愛鎮金坪村救援現場，實地視察受災情况，了解救援進展與後續安排。隨後到臨時安置點，代表黨中央、國務院探望慰問災民，視察疏散、生活保障等情况。昨凌晨，劉國中主持召開會議，傳達貫徹習近平總書記重要指示和李強總理要求，研究部署下一步救援工作。

劉國中現場指揮 持續山崩礙搜救

據「央視新聞」報道，當地已累計轉移安置群眾95戶360人，目前正搜救失聯人員，已組織救援力量949人，調集挖掘機、消防車等救援設備200多台次，架設多部邊坡雷達，分10個網格搜救排查。受損光纜昨下午全部修復，受災區域通訊網絡恢復至災前水平。應急救援勘測專家昨凌晨到場，用雷達、無人機等設備搭建3D模型，為救援決策提供支援。有救援人員表示，不時出現的山體滑坡是救援最大阻礙。

宜賓市政府昨凌晨召開新聞發布會，稱初步判斷災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，超過10萬立方米。「澎湃新聞」引述村民表示，當地農曆新年期間降雨不斷，從年廿九一直下到年初八。村民劉鳳全表示，事發地以前是金坪村9組，10多年前發生過塌方，剩下約10戶村民留在原地。多名村民認為，附近的金久煤礦是導致山體崩塌的原因。金坪村1組有地質災害隱患點監測員表示，金久煤礦有一個礦井入口距離滑坡的區域僅數百米。

「澎湃新聞」昨引述中國應急管理學會理事顧林生表示，據初步認定的原因，山崩是受持續降雨及地質條件影響，與2017年四川阿壩州茂縣山體高位垮塌、去年1月雲南昭通山體滑坡相似。