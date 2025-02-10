四川山崩1死28失蹤 官方歸因降雨 村民料關煤礦

【明報專訊】四川宜賓市筠連縣上周六（8日）發生山體崩塌，沐愛鎮金坪村2組整個社區遭吞沒，截至昨日上午已造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，1人遇難、2人受傷、28人失蹤。根據中共中央總書記習近平重要指示和國務院總理李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中同日晚趕赴四川宜賓災難現場指導搜救和應急工作。受持續山崩、陰雨天氣影響，現場搜救難度較大。
一社區全被埋 360人疏散
新華社昨報道，劉國中抵達當地後直接前往筠連縣沐愛鎮金坪村救援現場，實地視察受災情况，了解救援進展與後續安排。隨後到臨時安置點，代表黨中央、國務院探望慰問災民，視察疏散、生活保障等情况。昨凌晨，劉國中主持召開會議，傳達貫徹習近平總書記重要指示和李強總理要求，研究部署下一步救援工作。
劉國中現場指揮 持續山崩礙搜救
據「央視新聞」報道，當地已累計轉移安置群眾95戶360人，目前正搜救失聯人員，已組織救援力量949人，調集挖掘機、消防車等救援設備200多台次，架設多部邊坡雷達，分10個網格搜救排查。受損光纜昨下午全部修復，受災區域通訊網絡恢復至災前水平。應急救援勘測專家昨凌晨到場，用雷達、無人機等設備搭建3D模型，為救援決策提供支援。有救援人員表示，不時出現的山體滑坡是救援最大阻礙。
宜賓市政府昨凌晨召開新聞發布會，稱初步判斷災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，超過10萬立方米。「澎湃新聞」引述村民表示，當地農曆新年期間降雨不斷，從年廿九一直下到年初八。村民劉鳳全表示，事發地以前是金坪村9組，10多年前發生過塌方，剩下約10戶村民留在原地。多名村民認為，附近的金久煤礦是導致山體崩塌的原因。金坪村1組有地質災害隱患點監測員表示，金久煤礦有一個礦井入口距離滑坡的區域僅數百米。
「澎湃新聞」昨引述中國應急管理學會理事顧林生表示，據初步認定的原因，山崩是受持續降雨及地質條件影響，與2017年四川阿壩州茂縣山體高位垮塌、去年1月雲南昭通山體滑坡相似。