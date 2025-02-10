泰首相：研工作組機制 偕華打擊電騙

佩通坦於上周三至上周六（5日至8日）訪華，「央視新聞」等央媒昨報道其在北京接受官媒採訪。綜合央視、新華社等內媒報道，佩通坦表示，打擊電騙、賭博與跨國犯罪是此行重要議題。「對於網賭電詐等跨境犯罪，泰國絕不手軟，我作為總理（首相）更是嚴肅對待。」

佩通坦表示，「泰國自5日開始果斷對泰國對緬供電點採取了斷電措施。我剛剛得知的新情况是，斷電以來，詐騙電話的頻次已有所下降，一周後我們將就斷電措施的效果進行評估。」

佩通坦表示，「網絡犯罪是世界性議題，因為它擴張迅速，可以在短時間內造成巨大損失。這需要所有國家共同合作，泰國將與中方密切溝通合作，相信會讓問題得到顯著改善。」

就中泰關係，佩通坦表示，泰中友誼源遠流長，泰國重視發展與中國的關係。今年是泰中兩國建交50周年，未來兩國會繼續相互支持，攜手推動兩國關係邁向下一個「黃金50年」。佩通坦表示，儘管自己不會說中文，但作為擁有華裔血統的泰國首相，她將不斷努力推動兩國關係向更高層次發展。

專家料團伙轉陣地 難根除

就打擊電騙，「美國之音」引述新加坡國立大學政治學家莊嘉穎稱，雖然中泰加強執法合作的意願有助將網絡詐騙中心推離邊境地區，但不太可能完全根除非法行動，「除非泰國和中國願意在緬甸進行大規模跨境行動，否則網絡詐騙行動將尋找其他地方進行」。