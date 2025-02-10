滬美妝巨頭AI轉型 擬裁員多達95%

董事長稱增運營效率 將加聘人手

《21世紀經濟報道》報道，一張據稱是呂義雄的聊天截圖上周四（6日）在網上傳出。截圖顯示，呂義雄計劃大規模調整公司內部，涉及多部門裁員，並多次強調要留下能用AI的員工。

具體裁員包括：法務部門裁員50%，保留20%能用AI的員工；客服部門裁員95%，留下5%能用AI的人員；新品創新中心裁員70%，保留30%兼具AI及工藝把控能力的員工；內容創新部門裁員80%，保留20%能用AI的員工，並指出此後要求一個團隊做以前20個團隊的工作量。呂義雄還提出取消鍵盤，訓練員工以鼠標和語言與AI交流。

消息傳出引來各界關注，不少人擔憂AI技術不斷發展或導致大量人失業。面對外界關注，呂義雄回應表示，公司並非大規模裁員，而是人員結構優化調整，讓運營更科學化，更有效率。

呂透露，今年總體員工人數將增加800人，至年底總部員工將達2700人。他指出，公司人力資源調整並非簡單增減人數，而是按業務需求和運營效率，做科學合理的配置。