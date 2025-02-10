杭州創科走紅 蘇官媒反思南京落後 兩日發3文問成因 胡錫進讚勇敢面對

「上游新聞」報道，「交匯點」上周五晚發文〈DeepSeek為什麼會出現在杭州？〉，指出DeepSeek崛起得益於杭州產業土壤，包括創始團隊來自浙大CAD實驗室（浙江大學計算機輔助設計與圖形學國家重點實驗室），底層是阿里雲構建的算力基座，中間層是海康威視、新華三等企業沉澱的視覺識別與邊緣計算能力，應用層有企業級智能移動辦公平台「釘釘」等億級用戶入口。

「交匯點」上周六上午又發布文章〈為什麼南京發展不出「杭州六小龍」？〉，直接對比南京與杭州，檢討城市在發展、產業和氛圍等多方面的不同。文章開篇承認「杭州六小龍」震撼南京人，並表示南京人難免會想，南京的高校、科研、人才、科技人口超過杭州，多年前就着重人工智能領域，「怎麼最後還是杭州DeepSeek破圈（打破慣例）？」

歸因杭州包容 籲南京注重小企業

就南京「怎麼沒有誕生一個轟動世界的市場化地面對老百姓的AI（人工智能）巨頭呢？或新興產業巨頭呢？」文章稱，杭州容錯率較高，較能容忍一定創投失敗，年輕人敢闖敢做，故能成功。並呼籲南京迅速彌補自身短處，讓城市氛圍更寬容、更包容民營力量生長、更注重小企業，而非漠視打壓。

第三篇文章〈杭州有DeepSeek，南京有什麼？〉在上周六中午發出。文章稱，當各地爭搶AI大模型風口時，南京某種程度選擇差異化的突圍路徑。文章建議，在產業周期潮起潮落中，南京毋須擔心「風口缺席」，而需堅守「長坡厚雪」。

就江蘇官媒對省會南京產業發展的反思，胡錫進表示，若民間抱怨也罷，官媒公開質問該省省會，這種做法在當下稱得「破圈」，需勇氣。他指出，現在一些城市注重總結成績，內部討論問題，但在公開場合則淡化處理，點到即止；江蘇主流媒體勇敢示範直面本省省會問題，引人深思。

杭州2021定「AI第一城」目標

另據《每日經濟新聞》指出，杭州爆發並非偶然，DeepSeek誕生在杭州，而不是上海、深圳或其他城市，因早在2021年，《杭州市人工智能產業發展「十四五」規劃》就提出，要成為具全球影響力的人工智能「頭雁城市」。去年3月，杭州市人工智能產業聯盟成立，當地政府進一步表明，要努力成為全國人工智能創新高地，取得開啟杭州發展下一個「黃金二十年」的入場券。

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