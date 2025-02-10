明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

杭州創科走紅 蘇官媒反思南京落後 兩日發3文問成因 胡錫進讚勇敢面對

【明報專訊】總部位於浙江杭州的DeepSeek農曆新年期間獲全球熱捧，宇樹科技人形機械人現身央視春晚「扭秧歌」，令杭州科企「六小龍」備受關注。江蘇省政府機關報《新華日報》旗下新媒體「交匯點」上周五（7日）起連發三文，批評南京新興產業落後杭州，質問南京為何發展不出杭州六小龍。在內地當下言論環境，《環球時報》前總編胡錫進認為本省主流媒體反思本省省會差距需勇氣，屬罕見。

「上游新聞」報道，「交匯點」上周五晚發文〈DeepSeek為什麼會出現在杭州？〉，指出DeepSeek崛起得益於杭州產業土壤，包括創始團隊來自浙大CAD實驗室（浙江大學計算機輔助設計與圖形學國家重點實驗室），底層是阿里雲構建的算力基座，中間層是海康威視、新華三等企業沉澱的視覺識別與邊緣計算能力，應用層有企業級智能移動辦公平台「釘釘」等億級用戶入口。

「交匯點」上周六上午又發布文章〈為什麼南京發展不出「杭州六小龍」？〉，直接對比南京與杭州，檢討城市在發展、產業和氛圍等多方面的不同。文章開篇承認「杭州六小龍」震撼南京人，並表示南京人難免會想，南京的高校、科研、人才、科技人口超過杭州，多年前就着重人工智能領域，「怎麼最後還是杭州DeepSeek破圈（打破慣例）？」

歸因杭州包容 籲南京注重小企業

就南京「怎麼沒有誕生一個轟動世界的市場化地面對老百姓的AI（人工智能）巨頭呢？或新興產業巨頭呢？」文章稱，杭州容錯率較高，較能容忍一定創投失敗，年輕人敢闖敢做，故能成功。並呼籲南京迅速彌補自身短處，讓城市氛圍更寬容、更包容民營力量生長、更注重小企業，而非漠視打壓。

第三篇文章〈杭州有DeepSeek，南京有什麼？〉在上周六中午發出。文章稱，當各地爭搶AI大模型風口時，南京某種程度選擇差異化的突圍路徑。文章建議，在產業周期潮起潮落中，南京毋須擔心「風口缺席」，而需堅守「長坡厚雪」。

就江蘇官媒對省會南京產業發展的反思，胡錫進表示，若民間抱怨也罷，官媒公開質問該省省會，這種做法在當下稱得「破圈」，需勇氣。他指出，現在一些城市注重總結成績，內部討論問題，但在公開場合則淡化處理，點到即止；江蘇主流媒體勇敢示範直面本省省會問題，引人深思。

杭州2021定「AI第一城」目標

另據《每日經濟新聞》指出，杭州爆發並非偶然，DeepSeek誕生在杭州，而不是上海、深圳或其他城市，因早在2021年，《杭州市人工智能產業發展「十四五」規劃》就提出，要成為具全球影響力的人工智能「頭雁城市」。去年3月，杭州市人工智能產業聯盟成立，當地政府進一步表明，要努力成為全國人工智能創新高地，取得開啟杭州發展下一個「黃金二十年」的入場券。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞