列醫療器械 華為智能手表納醫保報銷

指無關醫療 地方醫保局叫停

據紅星新聞報道，有上海藥店的工作人員表示，用醫保個人帳戶可購買WATCH D2，一人限買一件，並且需現場激活，因缺貨需要預約，排隊人數超過500人。工作人員透露，這是與華為官方的合作。

華為WATCH D2於去年11月發布，定價2988元人民幣，賣點包括測量、記錄使用者的血壓，同時還支持打電話、使用支付寶、微信支付、接收微信消息等功能。華為常務董事余承東曾發微博稱，該產品通過了多個國家的醫療器械認證。國家藥監局官網資料顯示，該產品屬於第二類醫療器械。不過市面上，擁有WATCH D2所稱醫療功能的其他腕表儀器，價格僅及WATCH D2一成。

不少網民則認為，買手表的款項屬於醫保個人帳戶，依然是自己的錢，「花自己帳戶的錢沒啥好說的」。根據規定，醫保個人帳戶的款項只能用於符合基本醫療保險藥品目錄、診療項目範圍、醫療服務設施標準所規定項目範圍內的醫藥費用。

浙江寧波醫保局工作人員透露，內部正討論WATCH D2能否使用醫保結算，「因為這個手表裏有很多附加功能」，並稱這些附加功能不屬於醫療用途。