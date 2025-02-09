網湧DeepSeek教材 最貴過千教賺錢 算命軟件最快一周回本 社群吸會費21萬

據「藍鯨新聞」報道，現時在社交平台上，DeepSeek培訓課內容五花八門，售價不等，如低至0.9元（人民幣，下同）的「DeepSeek安裝教程」，也有售價達699元的「用DeepSeek做自媒體」課程。

課程逾千人報名 數日賺5萬

「如何提問DeepSeek」是當前最熱門課程，某款12.99元的「指令合集」數天內賣出2000餘份，接收入超2萬元。標價1999元的《一人公司方法論+deepseek》已賣出52份，累計銷售額超10萬。

一名創作者2月5日發布動態稱，「DeepSeek公眾號爆文生產課」課堂已經超過1300人，只需39.9元解決寫作「痛點」。換言之，短短幾天，此門課程的收入已超5萬元。

在某知識付費平台上，有過百個DeepSeek相關社群，會員收費從50元到200元不等。其中一個DeepSeek社群會員費為61元，總會員數超過3600人，會費收入逾21萬。DeepSeek官方發聲明，國內其他平台的DeepSeek群組收費行為與其無關。

買199元課程 網民：內容網上查到

課程內容如何？《北京日報》記者以29.9元購買「普通人利用DeepSeek賺錢」課程，裏面提到賺錢的重要路徑之一就是「收割AI焦慮稅」，列舉如「不懂AI的人，正在被時代拋棄」等話術。

曾花199元購買「DeepSeek做自媒體爆款內容」課程的吳女士表示，教授的內容都非常基礎，很多是網上能查到的資料。

此外，還有許多號稱接入DeepSeek的產品大賣。在抖音平台，某個「X鼠」品牌介紹稱，其產品搭載了包含DeepSeek在內的六大通用模型，安裝後能實現AI繪圖、做Powerpoint、寫作等功能。該品牌產品日銷售額較月前急升近100倍。

有技術人士透露，對接DeepSeek模型開發的算命軟件當前最好賣，開發僅需一周，單價可賣到數千元以上，客戶最快一周就能回本。

華東政法大學國際法研究中心主任翟巍向「澎湃新聞」表示，目前AI培訓領域存在魚龍混雜、良莠不齊的現象，部分機構缺乏資質，存在誇大培訓效果、利用資訊差接受暴利費用等情形。