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四川山崩埋10戶逾30人 組織大疏散

【明報專訊】四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村後山昨日崩塌，截至昨晚6時，已掩埋10戶、30餘人失聯，200村民疏散轉移安置。因可能進一步垮塌，正組織更大區域民眾疏散。四川省調派省內救援力量前往；國家應急管理部長王祥喜率工作組赴現場指導救援處置。

縣通報「埋數屋」 網民質疑

事發山體數百米高，昨上午11時50分許突然崩塌，巨量碎石和沙土塌下，掩埋山腰位置的金坪村2組。截至昨晚，山體滑坡仍在持續，當局封鎖周邊範圍。有剛過往農曆新年、離家外出打工的村民聞訊，試圖回家尋找家人不果。

當地人在網上展示事發前山村民房位置照片對比，顯示該名為高家坪的小村已整個消失。惟筠連縣政府最初通報時，稱造成「數間房屋掩埋、人員被困，目前已經救出2人，無生命危險」，引起網民質疑瞞報。直至官媒傍晚引述權威消息更新數據。另有，亦有當地人指附近有煤矸石經營場，未知是否有關。

國家主席習近平、國務院總理李強昨分別作出指示、批示，要求千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後等工作；加強各類災害和安全生產隱患排查，強化責任落實；抓緊查明滑坡原因，排查周邊地質災害隱患。

目前，國家應急管理部已調派國家綜合性消防救援隊伍345人101車8犬、國家礦山應急救援川煤隊26人4車攜54台（套）裝備、中國安能集團45人攜22台（套）裝備趕赴現場救援。財政部、應急管理部預撥3000萬元（人民幣，下同）中央自然災害救災資金，國家發改委緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持搶險救援、災後應急恢復。

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