拆局：封號配合維穩 光明網：造謠成本低

「澎湃新聞」指出，張蘭、汪小菲等帳號在大S離世後仍然不斷炒作、營銷「婚姻出軌」、「婆媳矛盾」、「孩子撫養權」，誤導公眾和輿論，在公開場合上演種種鬧劇，可謂突破了基本的人倫道德底線。「這已不單單是對逝者的不尊重，更是對輿論場的污染、對社會公序良俗的挑釁。」

大S曾籲制裁 網民：按案例可判刑

其實早在去年5月，大S的最後一條微博寫道，「希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為」，網民嘆大S的痛心呼籲，至死方得實現。有業者稱，平台對博流量、蹭熱度行為一直睜一隻眼閉一隻眼，因為嚴管對平台是「七傷拳」，壓縮流量等於打擊平台活躍度。

央媒光明網指出，值得提醒的是，此次平台方回應封號一事時介紹，判定相關信息為謠言，經過反覆核實；這也佐證了目前造謠成本低廉，而闢謠代價高昂的現狀。亦有不少網民提出，「我是夏小健」和張蘭造謠、傳謠，傳播極廣泛，影響惡劣，按照大陸過往案例，已可判刑。

明報記者