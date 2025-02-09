批藉大S炒作 抖音永久封汪小菲母子 微博停直播功能 張蘭：不接受

【明報專訊】台灣藝人大S（徐熙媛）去世一事震撼兩岸，亦引來大陸網紅、直播主，甚至大S前夫家藉機炒作吸流量，社交平台抖音昨宣布無限期封禁大S前家姑張蘭、前夫汪小菲的直播帳號；新浪微博亦公告處置100餘個違規帳號，暫停張蘭帳號的直播功能。張蘭昨回應稱「不認同，不接受」抖音處罰，認為處罰準則不清晰。網迷則多數表示支持處罰，甚至要求官方出手。
抖音：越道德底線 副總裁發文解釋
抖音安全中心昨上午在公告中稱，部分帳號在大s事件中違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，傷害公眾感情，「我是夏小健」發布不實資訊誤導公眾，產生惡劣影響；「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實短片以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容進行違規炒作，處罰後未有改正。決定對「我是夏小健」、「張蘭·俏生活」、「張蘭之菻玥甄選」、「汪小菲」帳號予以無限期封禁。抖音集團副總裁李亮昨亦在微博發文解釋處理流程。
被封禁前，「張蘭·俏生活」直播間超過820萬粉絲，最初主要是張蘭為兒子汪小菲的酸辣粉連鎖店「麻六記」帶貨，後來經營擴大，張蘭另一個帳號「張蘭之箖玥甄選」亦有156萬粉絲。至於汪小菲的帳號有近387萬粉絲。
「契仔」同遭禁 張：僅支持者
對於抖音的處罰，張蘭昨表示「不認同，不接受」。她稱，「我是夏小健」是自媒體短片創作者，並非外傳的其乾兒子，亦無生意往來，也不是麻六記或者自己直播間的員工，只是「他支持我們，我們開業的時候他每次都來直播」。張蘭又說，汪小菲自始至終沒有直播，並指封禁傷害了企業和員工。
這次處罰事件的導火線是，大S骨灰日前由丈夫具俊曄、妹妹小S以私人包機方式護送回台。不過「我是夏小健」2月5日晚卻在網上稱包機費用由大S前夫汪小菲負擔。
稱未見違規 微博微信齊清逾千謠言
昨日下午，「微博管理員」亦跟進通報，稱大S逝世後，個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。包括「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類典型謠言從站外流轉至微博，站方共刪除2100餘條謠言內容，處置「扒爹」等100餘個違規帳號。
微博指出，暫未排查到張蘭帳號「張蘭俏江南創始人」（約42萬粉絲）近期惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，但已暫停該帳號的直播功能。微博稱關注到張蘭在其他平台被封禁，對於「跨平台處置」，後續會根據法律法規的要求和指導進行。
微信方面，微信視頻創作安全中心昨發文，稱發現個別帳號故意發布傳播涉大S的虛假信息，已清理1300多條內容，處罰帳號。針對用戶舉報，平台詳細複核「張蘭俏江南創始人」、「張蘭俏生活」、「蘭姐俏生活」等視頻號，暫未發現存在發布謠言等違規行為。
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