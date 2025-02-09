明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

批藉大S炒作 抖音永久封汪小菲母子 微博停直播功能 張蘭：不接受

【明報專訊】台灣藝人大S（徐熙媛）去世一事震撼兩岸，亦引來大陸網紅、直播主，甚至大S前夫家藉機炒作吸流量，社交平台抖音昨宣布無限期封禁大S前家姑張蘭、前夫汪小菲的直播帳號；新浪微博亦公告處置100餘個違規帳號，暫停張蘭帳號的直播功能。張蘭昨回應稱「不認同，不接受」抖音處罰，認為處罰準則不清晰。網迷則多數表示支持處罰，甚至要求官方出手。

抖音：越道德底線 副總裁發文解釋

抖音安全中心昨上午在公告中稱，部分帳號在大s事件中違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，傷害公眾感情，「我是夏小健」發布不實資訊誤導公眾，產生惡劣影響；「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實短片以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容進行違規炒作，處罰後未有改正。決定對「我是夏小健」、「張蘭·俏生活」、「張蘭之菻玥甄選」、「汪小菲」帳號予以無限期封禁。抖音集團副總裁李亮昨亦在微博發文解釋處理流程。

被封禁前，「張蘭·俏生活」直播間超過820萬粉絲，最初主要是張蘭為兒子汪小菲的酸辣粉連鎖店「麻六記」帶貨，後來經營擴大，張蘭另一個帳號「張蘭之箖玥甄選」亦有156萬粉絲。至於汪小菲的帳號有近387萬粉絲。

「契仔」同遭禁 張：僅支持者

對於抖音的處罰，張蘭昨表示「不認同，不接受」。她稱，「我是夏小健」是自媒體短片創作者，並非外傳的其乾兒子，亦無生意往來，也不是麻六記或者自己直播間的員工，只是「他支持我們，我們開業的時候他每次都來直播」。張蘭又說，汪小菲自始至終沒有直播，並指封禁傷害了企業和員工。

這次處罰事件的導火線是，大S骨灰日前由丈夫具俊曄、妹妹小S以私人包機方式護送回台。不過「我是夏小健」2月5日晚卻在網上稱包機費用由大S前夫汪小菲負擔。

稱未見違規 微博微信齊清逾千謠言

昨日下午，「微博管理員」亦跟進通報，稱大S逝世後，個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。包括「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類典型謠言從站外流轉至微博，站方共刪除2100餘條謠言內容，處置「扒爹」等100餘個違規帳號。

微博指出，暫未排查到張蘭帳號「張蘭俏江南創始人」（約42萬粉絲）近期惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，但已暫停該帳號的直播功能。微博稱關注到張蘭在其他平台被封禁，對於「跨平台處置」，後續會根據法律法規的要求和指導進行。

微信方面，微信視頻創作安全中心昨發文，稱發現個別帳號故意發布傳播涉大S的虛假信息，已清理1300多條內容，處罰帳號。針對用戶舉報，平台詳細複核「張蘭俏江南創始人」、「張蘭俏生活」、「蘭姐俏生活」等視頻號，暫未發現存在發布謠言等違規行為。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞