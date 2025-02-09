批藉大S炒作 抖音永久封汪小菲母子 微博停直播功能 張蘭：不接受

抖音：越道德底線 副總裁發文解釋

抖音安全中心昨上午在公告中稱，部分帳號在大s事件中違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，傷害公眾感情，「我是夏小健」發布不實資訊誤導公眾，產生惡劣影響；「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實短片以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容進行違規炒作，處罰後未有改正。決定對「我是夏小健」、「張蘭·俏生活」、「張蘭之菻玥甄選」、「汪小菲」帳號予以無限期封禁。抖音集團副總裁李亮昨亦在微博發文解釋處理流程。

被封禁前，「張蘭·俏生活」直播間超過820萬粉絲，最初主要是張蘭為兒子汪小菲的酸辣粉連鎖店「麻六記」帶貨，後來經營擴大，張蘭另一個帳號「張蘭之箖玥甄選」亦有156萬粉絲。至於汪小菲的帳號有近387萬粉絲。

「契仔」同遭禁 張：僅支持者

對於抖音的處罰，張蘭昨表示「不認同，不接受」。她稱，「我是夏小健」是自媒體短片創作者，並非外傳的其乾兒子，亦無生意往來，也不是麻六記或者自己直播間的員工，只是「他支持我們，我們開業的時候他每次都來直播」。張蘭又說，汪小菲自始至終沒有直播，並指封禁傷害了企業和員工。

這次處罰事件的導火線是，大S骨灰日前由丈夫具俊曄、妹妹小S以私人包機方式護送回台。不過「我是夏小健」2月5日晚卻在網上稱包機費用由大S前夫汪小菲負擔。

稱未見違規 微博微信齊清逾千謠言

昨日下午，「微博管理員」亦跟進通報，稱大S逝世後，個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。包括「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類典型謠言從站外流轉至微博，站方共刪除2100餘條謠言內容，處置「扒爹」等100餘個違規帳號。

微博指出，暫未排查到張蘭帳號「張蘭俏江南創始人」（約42萬粉絲）近期惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，但已暫停該帳號的直播功能。微博稱關注到張蘭在其他平台被封禁，對於「跨平台處置」，後續會根據法律法規的要求和指導進行。

微信方面，微信視頻創作安全中心昨發文，稱發現個別帳號故意發布傳播涉大S的虛假信息，已清理1300多條內容，處罰帳號。針對用戶舉報，平台詳細複核「張蘭俏江南創始人」、「張蘭俏生活」、「蘭姐俏生活」等視頻號，暫未發現存在發布謠言等違規行為。

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