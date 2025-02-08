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亞冬會開幕 習宴外賓冀各國和睦 AR輔助演出 歌舞寄意「亞洲同心」

【明報專訊】2025年第九屆亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕禮昨晚8時在黑龍江哈爾濱國際會展體育中心舉行，國家主席習近平宣布亞冬會開幕。習近平昨午宴請出席亞冬會開幕式的國際貴賓時，呼籲亞洲各國要堅守安寧和睦的共同夢想，堅持繁榮發展的共同追求，實現交融相親的共同心願。

安檢嚴密 禁帶袋和口罩

昨日亞冬會開幕式的觀眾均為獲邀入場，觀眾下午5時前已到距離主場館2公里外的東北農業大學接受安檢，之後乘搭大巴集體前往體育中心。大會要求，普通眼鏡、耳環、手鏈、戒指、手表等個人物品「應減盡減」，其他物品和相機、打火機等，包括手袋、糧水不可帶入會場，不得戴口罩。大會派發的禮品包內，除了有拍手器、發光冰花手杖，還包括一些乾糧和零食、軟包裝水。

由於有各國領導人出席，觀眾席保安嚴密，每隔幾行都有安保人員入座戒備。觀眾在等待開場時，主持人交代現場秩序注意點、如何營造氣氛，並教大家集體唱主題歌《點亮亞洲》，該歌要在開幕式尾聲時全場唱響。

本屆開幕式表演共分為上中下三個篇章。上篇《熾熱冰雪》，芭蕾舞者翩然舞動於冰天雪地之中，繪就人與自然和諧共生的美好景象。中篇《燃情時速》中，亞冬健兒的身姿在光影紗幕上飛掠而過，AR視效科技含量十足。下篇《山高水長》中，舞者身著亞洲特色服飾，以熱情舞姿展現各美其美、美美與共的生動圖景，講述了亞洲攜手同行的情感聯結。

中國隊入場 秒變紅燈換紅歌

在運動員入場式環節，香港、澳門、中華台北代表團現身時，都引來觀眾格外熱烈的歡呼聲。東道主中國代表團最後登場，速度滑冰名將寧忠岩和自由式滑雪新秀劉夢婷共同擎旗，現場燈光轉換為紅色、背景音樂也切換為《歌唱祖國》，觀眾集體起立齊聲高歌，為中國隊助威。

多位奧賽冠軍點燃火炬

此次開幕式點火儀式在冰雪大世界景區進行，火炬在中國冬奧會歷史首冠獲得者楊揚、中國首位男子冬奧會金牌得主韓曉鵬、奧運會競走冠軍王鎮手中依次傳遞，第四棒火炬手是冬奧冠軍張虹，她與幾個小女孩並肩滑行，點燃了主火炬塔「雪韻丁香」。

這是哈爾濱繼1996年成功舉辦第三屆亞冬會後，第二次舉辦亞冬會。本屆共有來自亞洲34個國家和地區的1200餘名運動員報名參賽，是史上最多的一屆。其中柬埔寨、沙特阿拉伯首次參賽。共設置6個大項、11個分項和64個小項，共產生64枚金牌，2月14日閉幕。

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