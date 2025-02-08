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高雄連環分屍案 七旬翁涉殺三老婦被捕

【明報專訊】台灣高雄發生連環分屍案，張姓疑兇及3名受害婦人均年過七旬，警方昨通報，包含最早失蹤黃姓婦人（疑兇大嫂），以及左營區張姓、楠梓區趙姓婦人，都是被疑兇邀到居所，殺害後再分屍丟棄，犯案手法如出一轍，詳細犯罪動機仍待追查。

曾涉强暴被判無期徒刑

73歲張姓疑兇有多項刑事案底，台視新聞網指，張某在約40年前，仍是軍人時因強暴案被軍事法庭判無期徒刑。假釋出獄後，張某與兄嫂同住在前鎮區一處公寓，去年兄長過世後，75歲大嫂黃婦搬到楠梓區與兒子同住，偶爾才會返家，張某仍住在該處。去年12月15日，黃婦家人報案指黃婦失蹤。

直至2月2日，楠梓區冠夫姓71歲趙婦前往張某住處後失蹤，警方檢查閉路電視發現，張某隔天連續多次持袋外出丟東西，經追查發現趙婦遭張殺害分屍丟河。

警方循線追查，閉路電視顯示，疑兇大嫂黃婦去年11月29日中午進入前鎮區公寓後未再出門，疑兇張某隔天凌晨3時許，陸續持袋騎單車出門，回來時袋子就已空掉。

閉路電視也顯示，上月27日報稱失蹤的左營區75歲張婦於1月17日進入張某住處後便無外出，當晚張某也有持袋外出丟東西畫面。

警方在疑兇所住屋內採集到3名女性血迹DNA，認定3婦已遇害。鄰居也稱曾在晚上聽到有鋸東西聲響。

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