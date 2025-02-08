明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

《哪吒2》掀旅遊熱 多地發聲爭「故里」 破66億票房 相關景區搜索量暴漲

【明報專訊】內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）票房破紀錄，上映10天截至昨晚突破66億元人民幣。「哪吒」成為當下最熱文化IP，不少影迷和網民萌發「哪吒遊」，帶動相關景區熱度攀升。四川、天津、安徽等地文旅部門，也再次投入爭奪「哪吒故里」的地位。

於四川宜賓市翠屏山的哪吒行宮，號稱中國唯一哪吒祖廟。據「封面新聞」報道，在哪吒行宮，近日有重慶、廣東等地的遊客慕名而來，特為哪吒敬香。翠屏山上還有傳說中的哪吒和龍王三太子打鬥的「龍脊石」。有工作人員表示，春節來參觀的遊客很多，還有不少閩台遊客專程爲了供奉三太子而趕來。翠屏山景區也正在策劃一些和哪吒相關的活動。

不僅如此，在宜賓街頭，隨處可見哪吒元素，包括跨江大橋橋頭的「哪吒鬧海」雕塑、有着哪吒重生傳說的天池公園還身閣等。

四川宜賓江油同推哪吒遊

遊客攜子金光洞學拼搏

除了宜賓，同省是江油市也大推「哪吒遊」，相傳哪吒師父太乙真人所在的乾元山金光洞，就在江油市含增鎮。在金光洞參觀的成都遊客鍾先生表示，被電影裏哪吒的拼搏精神所感動，因此帶孩子看一看，「帶他進一步了解中國的傳統文化」。

《北京青年報》昨引述含增鎮官員表示，農曆新年期間來金光洞景區的遊客，比去年同期增加了七八成。因遊客大增，不少當地村幹部放棄休息，去幫忙維持秩序。

津皖豫川官方下場

哪吒研究會：爭奪有利傳承

內地旅遊平台的數據顯示，近一周，宜賓、江油、天津等與哪吒相關的目的地搜索量激增，其中宜賓較上周增長225%，江油漲幅高達453%。哪吒鬧海水樂園、哪吒小鎮等景點搜索量也應聲大漲。此外，河南西峽的陳塘關遺址公園，春節期間接待遊客量增長300%，周邊民宿一房難求。

與此同時，各地爭奪「哪吒IP」大戰再次拉開序幕。安徽稱，哪吒很可能是在安徽固鎮縣「鬧的海」，當地從村頭到渡口，說起哪吒無人不知。

《四川日報》直呼「都不要爭了！哪吒就是我們四川的！」指哪吒老家就在宜賓，當地有關哪吒的實景考證有20餘處，哪吒文化也深入到宜賓人的日常生活。河南省文旅廳昨發聲，哪吒故里陳塘關位於河南西峽縣丁河鎮奎文村附近，電影中的哪吒廟、哪吒形象等都能在這裏找到原型。

哪吒民俗文化研究會秘書長黃運松表示，哪吒是傳說中的人物，不存在具體的家鄉，「但大家爭一爭IP也是好的，有利於哪吒文化的傳承」。

上 / 下一篇新聞