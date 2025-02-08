《哪吒2》掀旅遊熱 多地發聲爭「故里」 破66億票房 相關景區搜索量暴漲

於四川宜賓市翠屏山的哪吒行宮，號稱中國唯一哪吒祖廟。據「封面新聞」報道，在哪吒行宮，近日有重慶、廣東等地的遊客慕名而來，特為哪吒敬香。翠屏山上還有傳說中的哪吒和龍王三太子打鬥的「龍脊石」。有工作人員表示，春節來參觀的遊客很多，還有不少閩台遊客專程爲了供奉三太子而趕來。翠屏山景區也正在策劃一些和哪吒相關的活動。

不僅如此，在宜賓街頭，隨處可見哪吒元素，包括跨江大橋橋頭的「哪吒鬧海」雕塑、有着哪吒重生傳說的天池公園還身閣等。

四川宜賓江油同推哪吒遊

遊客攜子金光洞學拼搏

除了宜賓，同省是江油市也大推「哪吒遊」，相傳哪吒師父太乙真人所在的乾元山金光洞，就在江油市含增鎮。在金光洞參觀的成都遊客鍾先生表示，被電影裏哪吒的拼搏精神所感動，因此帶孩子看一看，「帶他進一步了解中國的傳統文化」。

《北京青年報》昨引述含增鎮官員表示，農曆新年期間來金光洞景區的遊客，比去年同期增加了七八成。因遊客大增，不少當地村幹部放棄休息，去幫忙維持秩序。

津皖豫川官方下場

哪吒研究會：爭奪有利傳承

內地旅遊平台的數據顯示，近一周，宜賓、江油、天津等與哪吒相關的目的地搜索量激增，其中宜賓較上周增長225%，江油漲幅高達453%。哪吒鬧海水樂園、哪吒小鎮等景點搜索量也應聲大漲。此外，河南西峽的陳塘關遺址公園，春節期間接待遊客量增長300%，周邊民宿一房難求。

與此同時，各地爭奪「哪吒IP」大戰再次拉開序幕。安徽稱，哪吒很可能是在安徽固鎮縣「鬧的海」，當地從村頭到渡口，說起哪吒無人不知。

《四川日報》直呼「都不要爭了！哪吒就是我們四川的！」指哪吒老家就在宜賓，當地有關哪吒的實景考證有20餘處，哪吒文化也深入到宜賓人的日常生活。河南省文旅廳昨發聲，哪吒故里陳塘關位於河南西峽縣丁河鎮奎文村附近，電影中的哪吒廟、哪吒形象等都能在這裏找到原型。

哪吒民俗文化研究會秘書長黃運松表示，哪吒是傳說中的人物，不存在具體的家鄉，「但大家爭一爭IP也是好的，有利於哪吒文化的傳承」。