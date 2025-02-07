駐京周記：《哪吒2》為何爆火

「哪吒鬧海」幾乎是人盡皆知的典故，2019年上映的《哪吒之魔童降世》也取得了相當亮眼的成績。

看電影之前，哪吒不過是一個貪玩調皮的孩子形象，敖丙也只是被哪吒剝皮抽筋後被送入封神台的角色，申公豹則是大反派形象。

主題角色突破個人層面

作為續作，《哪吒2》依舊延續了上一部貫穿的「我命由我不由天」的反抗精神，將主題從個體命運上升到集體困境。電影傳達的哪吒「鬧海」不再僅僅是孩童的頑皮之舉，而是底層對壓迫的反抗；龍族的復仇也並非出於私慾，而是整個族群對生存權利的呼喊；甚至申公豹都得到「洗白」，有了他自己的行為邏輯。

製作精良 「全年齡通吃」

除了人物塑造，《哪吒2》以1900餘個特效鏡頭刷新了國產動畫紀錄。像是「哪吒掙脫穿心咒」的鏡頭，單是這一個鏡頭就耗時一年製作，其中600塊肉塊撕裂的細節設計，給觀眾帶來了極大的視覺震撼。

玉虛宮的純淨潔白、天元鼎的熔岩火海、龍宮遺址的荒蕪質感，既傳承了東方美學的獨特意境，又融入了現代的視覺表現手法。導演餃子提到，影片特效不只是為了呈現視覺奇觀，更是與角色塑造緊密相連。

當同期影片《射鵰》、《封神2》陷入「宏大敘事審美疲勞」時，同樣是《封神演義》延伸出的故事，《哪吒2》憑藉個人化敘事突出重圍，既有《唐探》的喜劇元素，又有《蛟龍行動》中的家國情懷，甚至通過動畫設計覆蓋了《熊出沒》的親子市場，「全年齡通吃」。《哪吒2》巧妙地平衡了喜劇與悲情、個人與家國等元素。正如豆瓣的熱門評論所說：「孩子看熱鬧，大人看命運。」

消費趨理性 觀眾求優質

在經濟增速放緩、居民消費趨於理性的背景下，看電影作為「低成本娛樂」成為替代旅遊、購物等高價消費的選擇。觀眾在選擇電影時，不再僅僅關注影片的宣傳熱度，而是更加注重影片的質量和性價比。如果一部電影口碑不佳，即使前期宣傳投入巨大，也很難吸引觀眾購票入場。

數據顯示，2024年中國電影市場按年縮水22%，觀眾對優質內容的渴望達到了頂點。《哪吒2》以「救市之作」的姿態出現，影院為其大量排片，部分影院單日排片甚至達到99場，而《哪吒2》也交出一份完美答卷。

駐京記者 王佩凡