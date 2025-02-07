明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：《哪吒2》為何爆火

【明報專訊】2025年內地春節檔，電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）票房一騎絕塵，更超越《長津湖》登頂中國影史票房榜首。記者在小縣城觀影，《哪吒2》的票要靠搶，幾百人的放映廳場場爆滿，觀眾口碑也是一片讚揚。

「哪吒鬧海」幾乎是人盡皆知的典故，2019年上映的《哪吒之魔童降世》也取得了相當亮眼的成績。

看電影之前，哪吒不過是一個貪玩調皮的孩子形象，敖丙也只是被哪吒剝皮抽筋後被送入封神台的角色，申公豹則是大反派形象。

主題角色突破個人層面

作為續作，《哪吒2》依舊延續了上一部貫穿的「我命由我不由天」的反抗精神，將主題從個體命運上升到集體困境。電影傳達的哪吒「鬧海」不再僅僅是孩童的頑皮之舉，而是底層對壓迫的反抗；龍族的復仇也並非出於私慾，而是整個族群對生存權利的呼喊；甚至申公豹都得到「洗白」，有了他自己的行為邏輯。

製作精良 「全年齡通吃」

除了人物塑造，《哪吒2》以1900餘個特效鏡頭刷新了國產動畫紀錄。像是「哪吒掙脫穿心咒」的鏡頭，單是這一個鏡頭就耗時一年製作，其中600塊肉塊撕裂的細節設計，給觀眾帶來了極大的視覺震撼。

玉虛宮的純淨潔白、天元鼎的熔岩火海、龍宮遺址的荒蕪質感，既傳承了東方美學的獨特意境，又融入了現代的視覺表現手法。導演餃子提到，影片特效不只是為了呈現視覺奇觀，更是與角色塑造緊密相連。

當同期影片《射鵰》、《封神2》陷入「宏大敘事審美疲勞」時，同樣是《封神演義》延伸出的故事，《哪吒2》憑藉個人化敘事突出重圍，既有《唐探》的喜劇元素，又有《蛟龍行動》中的家國情懷，甚至通過動畫設計覆蓋了《熊出沒》的親子市場，「全年齡通吃」。《哪吒2》巧妙地平衡了喜劇與悲情、個人與家國等元素。正如豆瓣的熱門評論所說：「孩子看熱鬧，大人看命運。」

消費趨理性 觀眾求優質

在經濟增速放緩、居民消費趨於理性的背景下，看電影作為「低成本娛樂」成為替代旅遊、購物等高價消費的選擇。觀眾在選擇電影時，不再僅僅關注影片的宣傳熱度，而是更加注重影片的質量和性價比。如果一部電影口碑不佳，即使前期宣傳投入巨大，也很難吸引觀眾購票入場。

數據顯示，2024年中國電影市場按年縮水22%，觀眾對優質內容的渴望達到了頂點。《哪吒2》以「救市之作」的姿態出現，影院為其大量排片，部分影院單日排片甚至達到99場，而《哪吒2》也交出一份完美答卷。

駐京記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞