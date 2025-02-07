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《哪吒2》票房登頂中國影史 上映9天破《長津湖》56天紀錄

【明報專訊】內地賀歲片《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）截至昨天累計票房已突破60億元（人民幣，下同），超越韓戰題材主旋律電影《長津湖》成為中國電影歷史總票房冠軍，最終票房有望達95億元。外交部發言人郭嘉昆6日表示，看電影已經成為內地新年俗，春節票房和觀影人次均創紀錄，反映中國消費市場的旺盛活力，彰顯中國經濟強大的內生動力和廣闊的發展前景。

外交部：反映中國經濟內生動力

《哪吒2》官方微博帳號昨天下午發帖稱，「山高路遠，一起攀登」，宣布該片登頂中國影史總票房，感謝各界支持。被超越的《長津湖》隨後發帖祝賀《哪吒2》，稱「有信念，有決心，就能改變世界……篤行致遠的中國電影，一起加油」，配圖中一隻穿着綠色軍裝的手伸向懸浮空中的六臂哪吒。《戰狼2》導演兼主演吳京在《哪吒2》刷新紀錄前夕發帖稱「小哪吒衝衝衝」。

據內地電影票房數據平台「燈塔」統計，《哪吒2》上映僅用9天就打破《長津湖》2021年創造的57.75億元紀錄，而《長津湖》當時用了56天才完成對此前票房冠軍《戰狼2》的超越。

破60億人幣 料達95億

反抗權威內核獲年輕人認同

《哪吒2》延續了2019年上映的前作《哪吒之魔童降世》劇情，講述哪吒和龍族敖丙識破陰謀大鬧龍宮的故事。評論稱電影故事隱喻了當下社會存在的結構性不公，反抗權威的精神內核得到年輕觀眾認同。

內地2025年春節檔票房目前已突破百億。新華社稱，政策是今年賀歲片市場火爆的重要因素，廣東、北京分別發放3800萬元、3300萬元的電影消費券。有廣州觀眾表示，春節期間每張電影票可獲約5元優惠；當地票價約50至100元不等。

相關字詞﹕長津湖 哪吒之魔童閙海

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