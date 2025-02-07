習促巴基斯坦 強化保護華人

【明報專訊】國家主席習近平前日與來華進行國事訪問的巴基斯坦總統扎爾達里舉行會談時強調，中方將一如既往堅定支持巴方維護主權、獨立和領土完整，打擊恐怖主義；希望巴方強化對在巴中國人員、項目和機構的安全保護，加強雙多邊反恐合作。
雙方零容忍打擊恐怖主義
去年巴基斯坦接連發生針對中企人員的恐襲事件，導致中方嚴重不滿。根據兩國昨日發表的《聯合聲明》，巴方再次對本國境內發生的涉華恐怖襲擊事件表達最強烈譴責，重申作為全天候戰略合作伙伴和東道國，保護在巴中國人員、項目和機構安全是巴基斯坦政府的首要責任。雙方重申以「零容忍」態度打擊一切形式的恐怖主義，同意進一步加強雙多邊反恐合作。巴方表示，將加大安保力量投入，有針對性強化安全措施，切實保障在巴中國人員、項目和機構安全，為兩國合作創造安全環境。
新華社報道，會談後，兩國元首共同見證簽署共建中巴經濟走廊、貿易、科技、廣播電視等領域多項雙邊合作文件。扎爾達里邀請習近平在雙方方便的時間訪問巴基斯坦。
文萊對中國免簽14天
另外，習近平昨也與國事訪華的文萊蘇丹哈桑納爾會談。習希望推進廣西—文萊經濟走廊、恒逸石化兩個「一帶一路」旗艦項目，中方願鼓勵更多企業赴文萊投資興業。雙方發表《聯合聲明》提到，中方歡迎文方決定給予持普通護照的中國公民14天免簽入境政策。