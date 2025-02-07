習促巴基斯坦 強化保護華人

雙方零容忍打擊恐怖主義

去年巴基斯坦接連發生針對中企人員的恐襲事件，導致中方嚴重不滿。根據兩國昨日發表的《聯合聲明》，巴方再次對本國境內發生的涉華恐怖襲擊事件表達最強烈譴責，重申作為全天候戰略合作伙伴和東道國，保護在巴中國人員、項目和機構安全是巴基斯坦政府的首要責任。雙方重申以「零容忍」態度打擊一切形式的恐怖主義，同意進一步加強雙多邊反恐合作。巴方表示，將加大安保力量投入，有針對性強化安全措施，切實保障在巴中國人員、項目和機構安全，為兩國合作創造安全環境。

新華社報道，會談後，兩國元首共同見證簽署共建中巴經濟走廊、貿易、科技、廣播電視等領域多項雙邊合作文件。扎爾達里邀請習近平在雙方方便的時間訪問巴基斯坦。

文萊對中國免簽14天

另外，習近平昨也與國事訪華的文萊蘇丹哈桑納爾會談。習希望推進廣西—文萊經濟走廊、恒逸石化兩個「一帶一路」旗艦項目，中方願鼓勵更多企業赴文萊投資興業。雙方發表《聯合聲明》提到，中方歡迎文方決定給予持普通護照的中國公民14天免簽入境政策。