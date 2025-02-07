拆局：斷電後如常運作 電騙園春晚片流出囂張慶功

大其力料轉用老撾供電

斷電後的第一晚，中國傳媒觀察，上述地區仍有零星燈光，伴隨柴油發電機的轟鳴，一些高層建築如常運作。妙瓦底最大的電騙園區「亞太城」告訴手下保持冷靜，繼續工作。據「The Nation」報道，被斷電的大其力預計在一兩天內能轉用老撾供電。而「亞太城」大搞春節聯歡慶功會的短片昨在互聯網流傳，現場勁歌熱舞，高呼「再創輝煌」，遭中國網民狂轟「囂張」。

泰國副總理兼國防部長普坦·威差耶猜昨日也說，根據斷電後的監測，緬甸其中一個電騙活動聚集地區的用電量已「減少一半」，他認為措施已產生影響。

斷網波及本地居民

斷油致油價急升

至於切斷互聯網，普坦表示本月內會徹底切斷「問題網絡」。路透社引述帕亞松居民稱，當地電訊詐騙園區都有自己的電力和網絡，反而本地居民受到影響。泰國公共電視台引述妙瓦底居民稱，醫院、學校受停電影響最為嚴重，油站控制燃油銷售導致價格急升，預計將有更多受影響的民眾從妙瓦底湧入泰國湄索，當地人權組織敦促泰國當局出手協助。目前，泰軍方與邊境警察正加強邊境管控。