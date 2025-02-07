習晤佩通坦 讚泰有力打網賭電騙 促加強執法合作維護地區交往秩序

泰：電騙園區月內斷網

願同中方合打跨境犯罪

靠近泰國邊境的緬甸妙瓦底等地區近年佈滿大量電騙園區，早前因中國藝人王星赴泰被綁「賣豬仔」事件，引起中國官民高度關注和不滿。為向中方表達打擊電騙園區決心，佩通坦啟程訪華當天（5日），泰國對電騙園區所在緬甸地區斷電。泰國副總理兼國防部長普坦·威差耶猜昨說，切斷電力後，泰軍方與邊境警察正加強邊境管控，並將在本月內徹底切斷目標地區互聯網。泰國國防部表示，昨有61人從緬甸電騙園區獲救回到泰國，其中包括39名中國公民。

習近平昨會見佩通坦時表示，中方讚賞泰方有力打擊網絡賭博、電訊詐騙，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。佩通坦表示，泰方願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電騙等跨境犯罪。泰國傳媒報道，佩通坦還重申，保障外國遊客在泰安全是泰國政府首要任務，但亦請求中方調查社交平台上流傳的關於泰國觀光的不實資訊。

泰媒：佩通坦促中方調查謠言

中泰簽14合作備忘

習近平指出，中泰友好傳承千年，「中泰一家親」歷久彌新。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。「中泰友誼金色50年」將共同舉辦慶祝活動。據泰國傳媒「The Nation」報道，活動包括中國租借予泰國一對大熊貓，以及去年底抵達泰國接受供奉的北京靈光寺佛牙舍利等。

習近平說，中方願同泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老泰聯通發展構想早日取得更多成果；深化數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。

推進中泰高鐵建設核能合作

佩通坦表示期待同中方加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作。佩通坦早前表示，與中方領導人會談時，雙方議題會包括繼續修建中泰高鐵並接入老撾高鐵、中泰合作和平利用核技術、泰國南部陸橋計劃、擴大兩國貿易投資合作等。據《海峽時報》，佩通坦昨日與中國國務院總理李强會面，雙方簽署14項合作備忘錄。

佩通坦昨天還與全國人大委員長趙樂際會面，又到天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈。她的下一站是哈爾濱，參加亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式、哈爾濱國際冰雪節。習近平亦將出席今晚的亞冬會開幕式，並設午宴歡迎出席開幕式的亞洲多國政要，除佩通坦外，還有文萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、巴基斯坦總統扎爾達里、韓國國會議長禹元植等。

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