習晤佩通坦 讚泰有力打網賭電騙 促加強執法合作維護地區交往秩序

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京人民大會堂會見來華正式訪問的泰國首相佩通坦。習近平針對泰緬邊境電騙問題，當面對佩通坦提出「加強執法安全和司法合作」的要求，以維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。新華社引述佩通坦承諾，會採取堅決有效措施，打擊網絡賭博、電騙等跨境犯罪。
泰：電騙園區月內斷網
願同中方合打跨境犯罪
靠近泰國邊境的緬甸妙瓦底等地區近年佈滿大量電騙園區，早前因中國藝人王星赴泰被綁「賣豬仔」事件，引起中國官民高度關注和不滿。為向中方表達打擊電騙園區決心，佩通坦啟程訪華當天（5日），泰國對電騙園區所在緬甸地區斷電。泰國副總理兼國防部長普坦·威差耶猜昨說，切斷電力後，泰軍方與邊境警察正加強邊境管控，並將在本月內徹底切斷目標地區互聯網。泰國國防部表示，昨有61人從緬甸電騙園區獲救回到泰國，其中包括39名中國公民。
習近平昨會見佩通坦時表示，中方讚賞泰方有力打擊網絡賭博、電訊詐騙，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。佩通坦表示，泰方願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電騙等跨境犯罪。泰國傳媒報道，佩通坦還重申，保障外國遊客在泰安全是泰國政府首要任務，但亦請求中方調查社交平台上流傳的關於泰國觀光的不實資訊。
泰媒：佩通坦促中方調查謠言
中泰簽14合作備忘
習近平指出，中泰友好傳承千年，「中泰一家親」歷久彌新。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。「中泰友誼金色50年」將共同舉辦慶祝活動。據泰國傳媒「The Nation」報道，活動包括中國租借予泰國一對大熊貓，以及去年底抵達泰國接受供奉的北京靈光寺佛牙舍利等。
習近平說，中方願同泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老泰聯通發展構想早日取得更多成果；深化數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。
推進中泰高鐵建設核能合作
佩通坦表示期待同中方加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作。佩通坦早前表示，與中方領導人會談時，雙方議題會包括繼續修建中泰高鐵並接入老撾高鐵、中泰合作和平利用核技術、泰國南部陸橋計劃、擴大兩國貿易投資合作等。據《海峽時報》，佩通坦昨日與中國國務院總理李强會面，雙方簽署14項合作備忘錄。
佩通坦昨天還與全國人大委員長趙樂際會面，又到天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈。她的下一站是哈爾濱，參加亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式、哈爾濱國際冰雪節。習近平亦將出席今晚的亞冬會開幕式，並設午宴歡迎出席開幕式的亞洲多國政要，除佩通坦外，還有文萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、巴基斯坦總統扎爾達里、韓國國會議長禹元植等。
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